Una pelea a muerte con cuchillos entre dos jóvenes chinos que comparten piso en el barrio de Carabanchel (Madrid) se ha saldado con ambos heridos por puñaladas en la cara y en el cráneo. La Policía Nacional mantiene a ambos detenidos y bajo custodia ingresados en diferentes hospitales de la capital.

El suceso ha tenido lugar en torno a las 23:00 horas de éste miércoles cuando la Policía recibió en el teléfono del 091 la llamada angustiada de varios vecinos alertando de una pelea entre dos jóvenes chinos un domicilio de la calle Víctor Manuel Martínez en el distrito de Carabanchel.

Según los testigos, la pelea a navajazos en este piso de Madrid se inició entre los dos compañeros de piso, de origen chino, y continuó en las escaleras del edificio y posteriormente en la calle.

Heridas profundas en cara y cráneo

Tras la llegada «en cuestión de minutos» de la Policía Nacional y de los efectivos del Samur-Protección Civil estos se encontraron a los dos varones chinos, de entre 25 y 30 años, con graves heridas por arma blanca. Uno estaba dentro del piso, el otro contendiente fue hallado en la calle cercana de Eusebio Moreno. Un reguero de sangre partía desde la puerta del piso de los dos implicados hasta el lugar donde se halló al segundo herido.

De los dos apuñalados en esta nueva pelea en Madrid, uno presentaba una herida muy profunda en la cara y en el cráneo, y se encontraba inestable hemodinámicamente. El otro también sufría heridas en la cara y en el cráneo, además de un corte severo en el brazo.

Tal y como ha trasladado Emergencias Madrid, ambos afectados en la pelea a puñaladas han sido trasladados en estado grave y potencialmente grave a diferentes hospitales con preaviso hospitalario.

La Policía Nacional se encarga de la investigación de la pelea en este piso de Madrid. Mientras tanto, los dos heridos permanecen ingresados y custodiados por los agentes con la condición de detenidos.

Tercer apuñalado en 12 horas

Con estos dos heridos en Carabanchel en la noche del miércoles, ya son tres las personas apuñaladas en Madrid en las últimas 12 horas.

A primera hora de la madrugada de este miércoles, un inmigrante peruano resultó apuñalado por varios ladrones para robarle en el distrito de Ciudad Lineal (Madrid).

La víctima, de 30 años de edad, recibió una cuchillada en el abdomen y se encuentra en estado grave en el hospital. Los agentes de la Policía Nacional confirman que se investiga un robo con violencia y han descartado que se trate de un enfrentamiento entre bandas.