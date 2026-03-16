«Son unos telepredicadores de la estafa», así define la Guardia Civil a la falsa orden militar y religiosa de «Los Capellanes de España» que ha estafado 13 millones de euros a coleccionistas de toda España vendiéndoles billetes sin valor por cantidades astronómicas. Hay cinco detenidos acusados de estafa, todos del mismo clan familiar de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz).

Los detenidos vendían, al margen de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), billetes exóticos de muy escaso valor monetario por los que cobraban cientos y miles de euros.

También vendían participaciones de cada billete a aquellos que no tenían suficiente dinero para la estafa. Empleaban para ello bonos de redención, participaciones que daban acceso a dichos billetes, de apariencia lujosa y con un supuesto valor de cientos de miles de euros, pero que en realidad tenían escaso valor.

Una estafa de 13 millones de euros

De esta forma, la falsa orden militar y religiosa de «Los Capellanes de España» llegó a acumular mediante la estafa más de 13 millones de euros en un breve periodo de tiempo.

La explotación de la operación “Capellán” comenzó a mediados de 2024, después de localizar a un grupo de personas que habían visto incrementado su patrimonio de manera exponencial sin justificación legal y que estaban unidos entre sí por fuertes lazos familiares.

«Telepredicadores de la estafa»

En este momento, se averiguó que estas personas habían establecido un entramado de carácter internacional que captaba a las víctimas mediante videoconferencias a las que dotaban de un estilo similar al de los telepredicadores americanos.

Para dar más veracidad a la trama, llegaron a crear una orden o fundación de carácter militar y religioso en el que su líder, ahora ingresado en prisión, se presentaba como «General Comandante de los Capellanes para España y Francia» o incluso como líder de los capellanes de Europa, Asia y Oceanía.

Tras las detenciones y registros que se llevaron a cabo en 2024, la Guardia Civil intervino numerosa documentación, que junto a las testificales de los detenidos y de las víctimas que fueron apareciendo, han permitido en este espacio de tiempo componer el organigrama de esta organización.

Así se ha averiguado que el líder pasó, en un breve plazo de tiempo, de repartidor de comida a domicilio a líder de una organización criminal. Ahora, ya en prisión, se le ha comunicado su nueva investigación en estos hechos.

La explotación de la segunda fase de la operación Capellán ha finalizado en marzo, con cinco detenciones y la investigación en prisión del líder de la organización, así como la intervención e investigación de ocho empresas lucrativas nacionales y una de la Unión Europea vinculadas a la organización criminal investigada.

La operación ha sido desarrollada por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Cádiz y ha estado tutelada por el Juzgado Mixto de Sanlúcar de Barrameda.