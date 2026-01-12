El vídeo de un camionero harto de robos embistiendo a los ladrones en un área de servicio de Gerona se ha vuelto viral. El camionero, rodeado de ladrones, reacciona arremetiendo contra la furgoneta de la banda de delincuentes que responden atacando a la víctima. No hay detenidos de momento.

Las imágenes son impactantes, el camionero embiste a los ladrones con su vehículo de gran tonelaje en un área de servicio de Massanet de la Selva (Gerona). El camión se lleva por delante la furgoneta donde los ladrones pretendían cargar los productos robados a los camiones estacionados en la zona.

Los hechos han tenido lugar este fin de semana, alrededor de las 3:30 horas de la madrugada. El conductor estaba durmiendo en su tráiler cuando oyó ruidos extraños. El camionero vio a los ladrones como rompían la lona y el cristal del para robar la mercancía. Sin dudarlo, reaccionó colisionando contra la furgoneta, que posteriormente se comprobó que había sido robada en Sant Adriá de Besós.

Intentaron vengarse con el conductor

Los ladrones respondieron al camionero asaltando su vehículo e intentando romper los cristales de la cabina a golpes para darle una paliza al conductor. Finalmente puestos en fuga por el camionero, los ladrones frustrados han tenido que abandonar la furgoneta robada con la carga en su interior y escapar en un segundo coche que tenían preparado.

Las imágenes del momento se han hecho virales, especialmente entre las asociaciones y grupos de transportistas que denuncian desde hace semanas la proliferación de las bandas de teloneros en las carreteras catalanas.

Las bandas de ladrones «teloneros»

Se trata de bandas organizadas de ladrones que acosan a los camioneros en las áreas de servicio, rajando las lonas de los camiones y robando la mercancía de su interior.

Cada banda de teloneros está formada por entre cinco y diez personas, normalmente españoles, que se mueven con dos o tres vehículos alquilados o robados. Son delincuentes con numerosos antecedentes policiales que viven en el área metropolitana de Barcelona y viven de estos y otros tipos de robos como sus bandas gemelas que actúan en la zona de Madrid.