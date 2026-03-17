Peligro en el Atlético: Seis jugadores y hasta el Cholo Simeone podrían perderse los cuartos de Champions

En Champions, la amenaza es doble para el Atlético. O triple. La del Tottenham, que se ilusiona con la remontada; el propio exceso de confianza rojiblanco por el resultado; y la alerta amarilla que se le ha encendido a media docena de colchoneros. Hasta seis futbolistas podrían perderse una hipotética ida de cuartos de final, presumiblemente contra el Barcelona.

Tres de ellos de vital importancia en la columna vertebral colchonera. Giuliano Simeone, Marcos Llorente y Marc Pubill. A ellos se suman Le Normand, Lenglet y Almada. Siendo la segunda trieja menos habitual en el esquema del Cholo. Además de los mencionados, Pablo Barrios también está a una amonestación de cumplir ciclo de amarillas que acarrean un partido de sanción.

Su salvavidas es precisamente su cruz. Sigue lesionado y no está convocado para el duelo en Londres. No solo hay alerta en el terreno de juego, también en el banquillo. Hasta Simeone está en riesgo de suspensión si ve una amarilla. Cabe recordar que el ciclo de tarjetas que conlleva sanción es de tres en Champions por las cinco en la Liga.

El Atlético, en alerta y sin Oblak en Champions

La maldición de uno, bendición de otro. Simeone no podrá contar con Oblak para amarrar los cuartos de final de Champions ante el Tottenham, pero sí con Musso. La cruz del esloveno es la cara del argentino que ahora asume un rol mayor tras alzarse como un muro en Copa del Rey. Lo deberá hacer ahora en la competición con himno propio y balón de las estrellas.

En el Atlético existe confianza total hacia Musso y tranquilidad respecto a la lesión de Oblak, que también se perdió el último duelo liguero. No tiene rotura, pero no se correrán prisas. Esa hoja de ruta le ha llevado a caerse de la convocatoria para visitar al Tottenham y podría llevarle a idéntica situación el próximo domingo en el derbi contra el Real Madrid.

O al menos a ocupar el banquillo. En cualquier caso, no está asegurada su presencia en el Bernabéu. Cabe recordar que las molestias de Oblak vienen desde el pasado viernes, cuando se sometió a pruebas médicas al acabar el entrenamiento y quedó reflejada su distensión muscular en el costado. Así las cosas, el Atlético buscará sellar el billete a cuartos de final sin el esloveno y sin Barrios y Mendoza, también lesionados.