Colas kilométricas en Lidl desde primera hora para comprar el calzado de playa definitivo: cuesta menos de 5 euros

Con el verano a la vuelta de la esquina, cada vez son más los que buscan pequeños artículos capaces de hacer más cómodos los días de playa sin necesidad de gastar demasiado. En esas, Lidl ha vuelto a llamar la atención de sus clientes con uno de esos productos sencillos que suelen agotarse rápidamente cuando llega el buen tiempo. Se trata de unos escarpines para hombre de la marca Crivit que cuestan solo 4,99 euros y que se han convertido en una de las compras más interesantes para los que quieren proteger sus pies durante las vacaciones.

Su bajo precio y su utilidad para la playa han hecho que muchos compradores los tengan ya en el punto de mira antes incluso de que empiece la temporada alta. Aunque muchas personas asocian este tipo de calzado únicamente a los deportes acuáticos, lo cierto es que cada vez son más quienes los utilizan durante sus días de descanso junto al mar. Caminar por playas con piedras, acceder a zonas de roca o moverse por superficies resbaladizas puede resultar incómodo cuando se va descalzo. Los escarpines ayudan a evitar esas molestias y permiten disfrutar de la jornada con mayor tranquilidad.

Precisamente por eso, se han convertido en un accesorio habitual en muchas mochilas de verano, especialmente entre los que visitan calas de difícil acceso o playas donde abundan las piedras y las conchas. Uno de los aspectos más destacados de este modelo de Lidl es su ligereza. Están diseñados para ajustarse al pie sin resultar aparatosos y permiten caminar con comodidad tanto dentro como fuera del agua. Además, cuentan con una suela flexible que favorece el movimiento natural del pie y aporta una sensación mucho más agradable que la de otros modelos más rígidos.

Los escarpines baratos de Lidl

También destaca su capacidad de secado rápido, algo que muchos usuarios consideran imprescindible en un producto de este tipo. Después de un baño, nadie quiere continuar el resto del día con los pies húmedos o con la sensación incómoda que producen algunos materiales cuando retienen demasiada agua. En este caso, los materiales empleados están pensados para facilitar la evacuación de la humedad y permitir que los escarpines vuelvan a estar secos en poco tiempo. A ello se suma una práctica tira situada en la parte posterior que facilita ponerlos y quitarlos rápidamente, algo especialmente útil cuando se usan varias veces a lo largo de la jornada.

El interés que están despertando tiene mucho que ver con su precio. En muchas tiendas especializadas es habitual encontrar productos similares por cantidades bastante superiores, especialmente durante los meses de verano, cuando la demanda aumenta. Lidl, sin embargo, apuesta por una propuesta mucho más asequible que permite equiparse para las vacaciones por menos de cinco euros. Esta diferencia de precio es precisamente uno de los factores que está llevando a muchos consumidores a prestar atención a este artículo y a incluirlo entre sus compras.

Y es que además de utilizarse en la playa, muchas personas recurren a este tipo de calzado en piscinas, embarcaderos, zonas de río o espacios donde el suelo puede resultar incómodo o resbaladizo. La protección adicional que ofrecen frente a pequeñas piedras o superficies irregulares es uno de los motivos por los que cada vez tienen más presencia durante las vacaciones.