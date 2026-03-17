La Junta reprocha al Gobierno la poca comunicación sobre el AVE: “Es una falta de consideración”

La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, ha reprochado este martes al Gobierno de Pedro Sánchez que no haya hecho «ninguna llamada» para informar sobre la recuperación del AVE desde Málaga y le ha afeado al presidente de Adif, Pedro Marco de la Peña, que estuviera este lunes en la capital malagueña para informar de que «como mínimo» el restablecimiento de la conexión no será antes de la última semana de abril sin antes ponerse en contacto con el Ejecutivo autonómico.

Díaz ha apuntado que «sería lo normal que alguien del Gobierno se pusiera en contacto con el Gobierno de la Junta de Andalucía», en alusión a que ella misma estaba el pasado lunes en Málaga y no pudo reunirse con el presidente de Adif.

«Es una falta de consideración tremenda», ha espetado la consejera, que ha recordado que el talud que se está ahora reparando se desplomó el pasado 4 de febrero. «Desde entonces no sabemos si se ha actuado con la celeridad necesaria», ha señalado.

Sin AVE para Semana Santa

«La noticia que ha dado el presidente de Adif es desoladora, un jarro de agua fría», ha manifestado la titular andaluza con competencias en materia de transporte. «Desde el Gobierno de la Junta de Andalucía vamos a actuar», ha remarcado, para saber «por qué no se ha actuado con celeridad». El presidente de Adif aclaró el pasado lunes que la fecha de reapertura del servicio de AVE a Málaga es «una situación absolutamente provisional», de forma que será actualizada cada quince días.

Además, ha indicado que «prácticamente todo el año vamos a estar con una vía única», ya que se seguirá «demoliendo muro hasta el mes de junio», mientras que «el aparato de vía que está afectado se ha encargado ya a una de las empresas que lo fabrican para que lo tengamos entre cinco a seis meses y lo tengamos instalado a final de año».

Así lo ha dicho en declaraciones a los periodistas en su visita a los trabajos de recuperación de la línea de alta velocidad afectada desde el día 4 de febrero a raíz del tren de borrascas, que provocó el colapso de un muro de casi 300 metros en Álora (Málaga), tras hacer un análisis general de la situación de los muros y los elementos de vía, y verse que no se puede cumplir la fecha para recuperar la conexión ferroviaria el próximo 23 de marzo.

«Tenemos que cambiar el plan de acción, no podemos reabrir el 23. Nos vamos a ir a una operación de mucho más calado, por la cual lo que vamos a hacer es una eliminación completa de los muros, tumbar el talud y, por lo tanto, eso nos lleva bastante más fechas, pero entendemos que es la única solución posible para garantizar la seguridad y es la mejor solución posible porque así quitamos el problema de raíz», ha asegurado.

También ha explicado que, tras la incidencia, «lo primero» fue «garantizar la seguridad de nuestros trabajadores» y ha dicho que no se pudo trabajar hasta pasados 15 o 20 días del suceso, porque «esto era una zona de lodo, realmente no sabíamos en qué situación se encontraba el resto del muro y, además, cualquier elemento que hubiéramos hecho nos hubiera perjudicado al futuro».

Ha señalado que la primera previsión de restablecimiento total de la alta velocidad el día 23 de marzo se hizo con la idea de que las partes del muro que habían quedado «eran estables y realmente podían soportar una situación provisional o por lo menos con la suficiente garantía y factores de seguridad para recuperar la circulación», aunque ha incidido en que eran estimaciones.

Pero ha indicado que, «una vez revisados todos los cálculos, una vez pudiendo revisar ‘in situ’ el estado de los muros que ahora tenemos todavía en pie, esos muros realmente no dan el factor de seguridad necesario estructural para mantener ningún tipo de circulación».