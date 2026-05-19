El regreso más esperado de Alejandra Onieva: fotos íntimas de su embarazo y sin rastro de Tamara Falcó
El inesperado posado de Alejandra Onieva embarazada junto a Jesse Williams
La llamativa ausencia de Tamara Falcó e Íñigo Onieva en redes sociales
La actriz rompe su habitual discreción en su momento más feliz
Alejandra Onieva ha publicado, por fin, sus primeras imágenes embarazada. La hermana de Íñigo Onieva ha anunciado, así, que espera su primer hijo en común con el conocido actor Jesse Williams. Además, la intérprete también ha roto con su habitual discreción, ya que, pese a la fama de su hermano o de su cuñada, siempre ha optado por mantenerse en un segundo plano. Y no solo eso. También es la primera vez que la hija de Carolina Molas muestra un posado con el protagonista de Anatomía de Grey —así como su anillo de compromiso y alianza—.
Una publicación que se ha llenado de comentarios por parte de varios de sus seguidores y de rostros conocidos, como el de Isabelle Junot, el de Laura Matamoros o el de Vicky Martín Berrocal, que no han dudado en mandarle mensajes de enhorabuena por la llegada al mundo de su primer bebé. Sin embargo, es cuando menos sorprendente que ni su hermano ni su hermana hayan reaccionado a este carrusel que compartió hace unas horas.
El silencio de Tamara Falcó e Íñigo sobre el embarazo de Alejandra Onieva
Hace unas semanas trascendió que Alejandra Onieva se había casado en secreto con Jesse Williams. Una noticia que sorprendió y mucho, ya que sale desde hace poco con el actor. Pero aún más las rotativas de los medios del papel couché pararon cuando se destapó que no solo se había dado el sí, quiero, sino que estaba embarazada por primera vez.
Ver esta publicación en Instagram
Pese a la feliz noticia, nadie del entorno de Alejandra se pronunció al respecto. Ni su hermano, ni tampoco su madre, Carolina Molas —que nunca ha hablado sobre la vida privada de sus hijos—.
Sin embargo, ahora que la benjamina de los Onieva ha compartido en su perfil la llegada al mundo de su bebé, sus allegados tampoco se han pronunciado. Aunque muchos rostros conocidos han querido mandarle sus felicitaciones por su embarazo, quienes no han comentado —ni tampoco le han dado un tímido like a la publicación— han sido su hermano Íñigo o su cuñada, Tamara Falcó —con la que siempre ha demostrado tener una buena relación—.
Un silencio que, lejos de pasar desapercibido, no ha hecho más que alimentar las especulaciones sobre la verdadera relación que mantienen actualmente Alejandra Onieva, Íñigo Onieva y Tamara Falcó. Y es que, aunque de puertas hacia afuera siempre han proyectado una imagen de familia unida, la ausencia de cualquier gesto público en un momento tan importante para la actriz ha llamado poderosamente la atención de sus seguidores.
Por ahora, ni Alejandra ni su entorno más cercano han querido aclarar si existe algún tipo de distanciamiento familiar o si simplemente han preferido vivir este momento con absoluta discreción. Lo cierto es que la intérprete parece atravesar una de las etapas más felices de su vida junto a Jesse Williams, con quien ha dado un paso más en su historia de amor tras su supuesta boda secreta y la inminente llegada de su primer hijo.
Mientras tanto, las imágenes compartidas por la actriz continúan acumulando reacciones y mensajes de cariño en redes sociales, donde muchos celebran que, por primera vez, haya decidido abrir una pequeña ventana a su vida más íntima. Un gesto inesperado en alguien que siempre ha intentado mantenerse alejada del foco mediático pese a pertenecer a una de las familias más seguidas de la crónica social española.