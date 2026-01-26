Los datos del gran triunfo de Iñigo Onieva antes de abrir Vega Club

En la cuenta atrás para que VEGA Club vea la luz, los socios impulsores de este club, entre los que se encuentra Iñigo Onieva, han registrado unos datos muy esperanzadores. Junto al yerno de Isabel Preysler trabajan también Manuel Campos Guallar y Cristiano Ronaldo, y su proyecto está a punto de completar las plazas destinadas a socios fundadores. Es la categoría más exclusiva, se denomina Founder Members y los pertenecientes a la misma pasan automáticamente a ser parte del origen de VEGA, nombre que recibe este selecto enclave situado en plena Milla de Oro de Madrid.

El número 88 de la calle Lagasca ha sido el lugar elegido por los mencionados para instalar un club que promete ser el más deseado de la capital y cuyo acceso está al alcance de muy pocos. A su alrededor se encuentran locales que albergan firmas de alto lujo como Chanel, Valentino, Loro Piana, Cartier o Tiffany & Co., lo que hace que en la zona se respire un clima de exclusividad que impregna las inmediaciones del bajo.

Todo sobre los Founder Members de VEGA

Los requisitos no son solo monetarios. En VEGA, disponer de un alto poder adquisitivo no será suficiente para formar parte de esta comunidad. Gracias a un comité decisivo propio, han podido establecer uno de los pilares del selecto espacio. “Es más importante la calidad que la cantidad”, ha deslizado Onieva en una de sus últimas entrevistas. La criba la llevan a cabo aplicando una política altamente exigente en la que se valoran, entre otras cosas, las expectativas profesionales y personales, las experiencias vividas y el valor añadido que cada uno de los aspirantes puede aportar. Este proceso se realiza con el fin de conseguir «un grupo sólido, coherente y de alto valor».

La categoría de Founder Members no es una membresía cualquiera y es que el acceso es únicamente a través de invitación o recomendación. Se trata de algo que se obtiene de forma vitalicia y del que solo podrán ser beneficiarios un total de 100 usuarios. Tal y como refleja la página web, este pago garantiza, entre otras cosas, el acceso al Wine Club —club de vino—, la compañía de 6 personas y privilegios adicionales que no se especifican.

Una de las máximas del VEGA Club es la discreción; por eso el perfil de sus socios se trata de mantener en un plano privado. De la misma manera, dentro del establecimiento está prohibido el uso de móviles tanto para grabar como para hacer videos. Una decisión tomada con el fin de proteger a los clientes que buscan en el enclave un particular refugio en medio de la ciudad en el que encontrar música, ocio, cultura y negocios.

Junto a los Founder Members de VEGA convivirán otro tipo de socios que se especifican en la web oficial del sitio. Algunas de las secciones son: Local Membership, que tiene un coste de 2.400 euros; Under 35, con un desembolso de 1.500 euros; Spouse de 2.000 euros; y otros como Corporate, Global Membership, Global Under 35 y Global Spouse, cuyos precios no han trascendido y a los que se podrá aplicar próximamente.