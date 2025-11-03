La Justicia francesa investiga a Shein por vender muñecas sexuales con apariencia de niñas

La Fiscalía francesa investiga a la plataforma de comercio electrónico Shein por vender muñecas sexuales con apariencia inequívocamente infantil a 186 euros. Se trata de muñecas con rasgos y cuerpo de niñas pequeñas y órganos sexuales. «Muñecas para pedófilos», así las describe la prensa francesa.

Los anuncios, ya retirados por la compañía china mostraban muñecas de silicona que parecen niñas con ositos de peluche en los brazos y la siguiente descripción: «muñeca sexual, juguete de masturbación masculina con cuerpo erótico y vagina y ano reales. Todo por 186,94 euros». Las muñecas miden 80 centímetros.

Las autoridades francesas sentencian que «la descripción y categorización de las muñecas en el sitio web no dejan dudas sobre la naturaleza pornográfica infantil del contenido». El medio francés Le Parisien, primero en destapar el escándalo añade: «Esta oferta comercial no procede de las profundidades de la Dark net, sino de uno de los mayores sitios de comercio electrónico del mundo».

La reacción de Shein a la denuncia

El gigante Shein ha reaccionado a la denuncia retirando todos los anuncios de las muñecas sexuales de apariencia infantil de su plataforma.

En un comunicado, Shein indicó que los productos «fueron retirados inmediatamente de la plataforma en cuanto tuvimos conocimiento de estos problemas» e insisten en que aplican una «política de tolerancia cero» al respecto.

«Se está llevando a cabo una investigación interna sobre cómo estos anuncios lograron eludir nuestros mecanismos de control, así como una revisión exhaustiva para identificar y eliminar cualquier producto similar que puedan ofrecer otros vendedores externos», ha comunicado Shein.

Francia amenaza con vetar a Shein

El Gobierno francés advirtió este lunes de que podría prohibir la actividad de la plataforma comercial china Shein en caso de que vuelvan a caer en prácticas similares a la venta de muñecas de carácter sexual de apariencia infantil.

«Quiero ser muy claro: si estos comportamientos se repiten, tendremos derecho a solicitar que se prohíba el acceso de la plataforma Shein al mercado francés. Así lo establece la ley», ha declarado el ministro de Economía francés, Roland Lescure, en una entrevista con la cadena BFM y la emisora de radio RMC.

Lescure explicó que esta clase de medidas se pueden tomar si la plataforma no hubiera retirado los productos en cuestión en menos de 24 horas o si en el futuro hay reincidencias. El ministro ha aclarado que hay una investigación judicial para identificar las razones por las que las muñecas sexuales eran vendidas en esta web.