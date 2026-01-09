Es la mejor comedia española de la última década y vuelve a Netflix: ya hay fecha oficial

La serie de comedia Machos Alfa se ha convertido en una las más vistas de Netflix desde el estreno de su primera temporada en diciembre de 2022. Una original ficción que se centra en un grupo de hombres que están viviendo la crisis de los 40 y que se encuentran verdaderamente perdidos. Este viernes 9 de enero se estrena la cuarta temporada que tendrá solo 6 episodios, menos de los que nos tiene acostumbrados, y en la que los ‘Machos Alfa’ toman una gran decisión para superar esta etapa de su vida: hacerlos juntos. Por eso alquilan un piso para compartirlo y lo convierten su amistad en su talismán contra todo lo que les ocurre: los divorcios, los problemas con su parejas, los retos de la paternidad… ¿Funcionará esta nueva forma de afrontar su nuevo proceso de deconstrucción? La cuarta temporada de Machos Alfa promete un futuro movidito para sus cuatro protagonistas.

Por ahora lo único que hemos visto es un tráiler en que sus protagonistas se encuentran en una especie de entrenamiento militar y tienen que moverse al grito de «¡Arriba, nenazas!» y que promete otra etapa divertida para los protagonistas de esta serie. Tendremos que esperar a ver los nuevos episodios para ver qué pasa, pero tenemos otra buena noticia para sus seguidores ya que Netflix confirmó en diciembre que Machos Alfa tendrá una quinta temporada que llegará a los catálogos de la plataforma de streaming también en todo el mundo.

Esta cuarta temporada de la serie Machos Alfa ha sido creada de nuevo por Alberto y Laura Caballero, conocidos por su trabajo en Aquí no hay quien viva. Laura Caballero también la dirige con Roberto Monge y para el guion ha contado de nuevo con Laura Caballero y Carla Nigra. Los seis nuevos episodios siguen la misma tónica que los de las tres temporadas anteriores combinando la comedia con las situaciones cotidianas y las reflexiones sobre las relaciones personales que hacen sus cuatro protagonistas.

¿Qué va a ocurrir en la cuarta temporada de la serie Machos Alfa?

Esta serie sorprendió desde el primer episodio por su humor sin filtros ni cortapisas y su foco en los cambios que tienen que afrontan los hombres hoy en día al llegar a los cuarenta años. Sus creadores se centran en situaciones cotidianas que pueden ser las mismas de otros muchos cuarentones y cuarentonas españolas. En esta ocasión estos cuatro amigos deciden encontrar actividades para sentirse libres como asistir a un campamento para “redescubrir” su virilidad. Allí se darán cuenta de que no es una tarea fácil y que tampoco se les da muy bien la convivencia.

Además, deciden alquilar un apartamento para tener un lugar seguro para relajarse y poder resolver sus problemas. Los cuatro descubrirán que compartir piso no es tan fácil como pensaban. Incluso se irán unos días a Punta Cana donde tampoco disfrutarán de la convivencia. En cuanto a Marimar a decidido convertirse en madre, pero todo se complicará porque su esposo ha estado ocultando un secreto importante.

Según la sinopsis oficial de Netflix los ‘Machos alfa’ deciden que la mejor manera de afrontar la temida crisis de los 40 es «hacerlo en compañía. Alquilan un piso juntos, convirtiendo la amistad en su refugio frente a divorcios, retos de la paternidad e inevitables tropiezos en su proceso de deconstrucción». Además añade lo siguiente: «Entre campamentos para redescubrir la virilidad y sorprendentes nuevos modelos familiares, los protagonistas descubrirán que compartir techo no es tan fácil como pensaban… incluso durante unas vacaciones en Punta Cana».

El reparto de esta cuarta temporada

Los protagonistas siguen siendo los cuatro actores que interpretan los papeles de estos cuatro amigos: Gorka Otxoa como Santiago ‘Santi’ Peralta, Fele Martínez como Luis Bravo, Fernando Gil como Pedro Aguilar Prieto y Raúl Tejón como Raúl Camacho. A ellos hay que unir el grupo de las chicas que está formado por las actrices Paula Gallego como Alejandra ‘Álex’ Peralta Martínez, Raquel Guerrero como Esther Alonso, María Hervás como Daniela Galván, Kira Miró como Luz Ferreiro y Marta Hazas como Marimar.

Además del grupo habitual de esta serie de comedia, en el reparto de esta cuarta temporada están los actores Paloma Bloyd como Irene, Cayetana Cabezas como Blanca Martínez e Irene Arcos como Paz Artigas.

La cuarta temporada de Machos Alfa es una buena opción para comenzar el año 2026 con una serie divertida y para entretenerse unas horas y olvidarse de todo. Las aventuras de sus cuatro protagonistas siempre nos hacen reír, aunque en algunas de las situaciones hay un poso de decepción sobre algunas de las situaciones a las que se tienen que enfrentar los cuarentones y las cuarentonas en nuestra sociedad.