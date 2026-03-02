Es lo más visto en Netflix: la miniserie española de 8 episodios con Luis Tosar que vas a devorar en una tarde

Aunque Netflix acaba de estrenar la película Cortafuego protagonizada por la actriz Belén Cuesta y es uno de los mejores thrillers del momento, la ficción española con más visualizaciones este mes en nuestro país en Netflix es la serie Salvador protagonizada por Luis Tosar. Una serie de solo 8 episodios de aproximadamente 45 minutos cada uno que ha sido dirigida por Daniel Calparsoro y se centra en la radicalización juvenil y el auge de los grupos ultras. Salvador es un técnico de emergencias sanitarias que ha tenido una vida complicada por su adicción al alcohol y su divorcio, que una tarde tras un partido de fútbol de máximo riesgo descubre que su hija trabaja en un bar de ultras llamados White Souls y pertenece a esta organización. Salvador no puede comprender las razones por las que su hija se ha unido a este grupo ultra e intentará descubrir qué está pasando desde dentro de la organización.

La serie Salvador ha contado con el guion de Aitor Gabilondo, que es también el creador, Joan Barbero y Anna Casado y la genial fotografía de Tommie Ferreras y Josu Ubiria. Esta nueva ficción cuenta con escenas en las que se ve la violencia de los grupos ultra y la situación de caos en la que se encuentra esa zona de la ciudad tras los partidos. Salvador se tendrá que enfrentar a sus demonios del pasado y traicionar sus ideas para acercarse a su hija y a ese grupo ultra.

¿Qué pasa en la serie de Netflix Salvador?

Como hemos explicado, Salvador es un técnico de emergencias sanitarias que trabaja en Madrid y que tiene un pasado complicado por su adicción al alcohol, la pérdida de su trabajo como médico y el abandono de su mujer y su hija. Una tarde tras un partido de fútbol de máximo riesgo reciben una llamada para que acudan a una llamada a emergencias desde un bar que frecuentan las miembros de un grupo ultra llamado White Souls donde ha resultado herido un ciudadano árabe.

Salvador y su equipo de emergencias sanitarias se acercan al bar y allí descubre que su hija es una de las camareras de este establecimiento y que pertenece a este grupo ultra. Tras recriminarle su actividad, su hija le deja muy claro que no quiere saber nada de un padre que la abandonó.

Tiempo después, Salvador y su equipo tienen que volver a acudir a ayudar a los heridos tras los altercados que están ocurriendo después de otro partido de riesgo y allí descubre que su hija Milena está gravemente herida tras haber caído al río. En las Urgencias del hospital logran estabilizarla, pero unos encapuchados llegan más tarde y la matan con una violencia tremenda.

Salvador está totalmente hundido y no comprende qué ha pasado por lo que decide comenzar a hablar con algunos miembros de su grupo como una amiga que tiene una niña pequeña y es confidente de la policía, la dueña del bar y el novio de su hija. Poco a poco Salvador empezará a integrarse en el grupo para descubrir que le pasó a Milena y qué es lo que está ocurriendo. ¿Tendrá Salvador que traicionar sus propias ideas y creencias para descubrir quién ha matado a su hija?

El protagonista de esta serie es el actor Luis Tosar que borda el papel de Salvador Aguirre, el padre que sufre por la muerte de su hija. La actriz Claudia Salas interpreta el papel de Julia Ruiz de Azúa, la amiga de su hija, Candela Arestegui como Milena Aguirre Luna, la hija de Salvador, y Leonor Watling a Carla, la dueña del bar y la persona que organiza todo el movimiento desde una casa okupa en la ciudad.

Además en el reparto están los actores Fariba Sheikhan que interpreta el papel de Marjane, la médico del equipo de emergencias de Salvador, Patricia Vico a la inspectora Sonia Martín, César Mateo a Nacho, otro compañero de Salvador, Alejandro Casaseca a Max, un empresario que financia la organización Ultra, Richard Holmes como Mateo, Marco Marini como Isra y Lucas Ares como Jorge Hidalgo Extremera «Tibu», entre otros.

La serie Salvador es una buena opción para los están buscando una ficción de drama y suspense de calidad y los que quieran conocer cuál es el funcionamiento de este tipo de organizaciones ultras que están organizadas entorno al mundo del fútbol. Una serie que destaca por su buena fotografía y por la excelente interpretación de los actores Luis Tosar, Clara Salas y Leonor Watling con la que sorprenden a los espectadores desde el primer episodio. Si todavía no la has visto, no te la puedes perder en Netflix.