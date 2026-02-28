Netlix tiene una joya que hay que ver: el thriller de Belén Cuesta que te dejará pegado al sofá

La plataforma de streaming Netflix ha empezado el año con buen pie. A los estrenos de la tercera temporada de Los Bridgerton, la segunda de El agente nocturno y la serie Salvador, se une la llegada a su catálogo de la película española Cortafuego. El viernes 20 de febrero se ha estrenado este thriller psicológico que cuenta la historia de Mara, la cual tras la muerte de su marido, viaja con su hija Lide, sus cuñados Luis y Elena y el hijo de ambos a una casa de verano que tiene en el bosque. Lo que iban a ser una oportunidad para descansar después de la pérdida de su marido, se convierten en una pesadilla para Mara cuando su hija Lide desaparece sin dejar rastro. Cortafuegos es un intenso thriller psicológico que te mantiene pegado al sillón y como indica Netflix muestra a unos personajes atrapados en un «dilema moral irresoluble» cuando se desata en el bosque un terrible incendio.

La película Cortafuego ha sido dirigida por David Victori, que ya nos sorprendió con su trabajo en No matarás y Sky Rojo, y producida por Anxo Rodríguez y Ferran Tomás. Ha sido rodada en exteriores naturales entre la sierra de Segovia y Madrid y está protagonizada por los actores Belén Cuesta y Enric Auquer. Una nueva película que seguro que les encanta a los que están buscando para el fin de semana una ficción de thriller psicológico que engancha desde el primer minuto.

¿Qué pasa en la película Cortafuego de Netflix?

Esta película cuenta la historia de Mara, quien, tras la muerte de su marido, viaja con su hija Lide, sus cuñados Luis y Elena y el hijo de ambos a la casa de verano que tiene en el bosque. Lo primero que sorprende al espectador es el estilo moderno de esa preciosa casa situada en medio de un bosque en alejada de todo. La familia busca cambiar de aires tras la tragedia, sobre todo Mara, la cual está totalmente rota tras la muerte de su esposo, pero. sin embargo, todo se acaba convirtiendo en una pesadilla cuando su hija desaparece sin dejar rastro.

La búsqueda de Lide se convierte en una doble tragedia cuando se desata un incendio en el bosque de forma fortuita debido a una chispa que salta desde una torre de electricidad a unas hojas secas. Para colmo de la mala suerte el incendio se descontrola y la Guardia Civil se ve obligada a suspender la búsqueda de la niña desaparecida y a ordenar la evacuación de todos los que se encuentran en la zona.

Mara, ante esta situación límite, decide no irse del bosque sin su hija y al final toda la familia seguir buscando a la niña desaparecida en el bosque a pesar del incendio, aunque ya no cuentan con la ayuda de la Guardia civil. El hermano de Mara, Luis, intentará mantener la calma para mantener unida a toda la familia en esta angustiosa situación.

La familia de Mara conocerá durante la búsqueda a Santi, un hombre bastante misterioso que vive en la cabaña de al lado, parece un ermitaño y trabaja como el guarda forestal de la zona. Santi les servirá de guía en la búsqueda de Lide, aunque desde el principio Mara y Luisn sospechan que no es un hombre en el que pueda confiar. Poco a poco van avanzando en el bosque, a pesar de que el incendio les está cercando, pero siguen sin encontrar a Lide. En toda esta complicada situación Mara empieza a sospechar también que alguien de su familia está mintiendo y tiene que descubrir qué ha pasado.

El reparto de esta película de suspense

La protagonista de esta intensa película es la actriz Belén Cuesta (La trinchera infinita) que como nos tiene acostumbrado borda los papeles dramáticos. En esta ocasión da vida a Mara la madre viuda que no se quiere marchar del bosque sin encontrar a su hija. Comparte protagonismo con el actor Enric Auquer (Quien a hierro mata, Casa en llamas) que da vida al extraño guardabosques que hará para la familia de guía improvisado por el bosque.

En el reparto de esta cinta están los actores Joaquín Furriel, que da vida a Luis, el hermano de Mara, Diana Gómez a Elena, la esposa de Luis y cuñada de Mara, Candela Martínez, a su hija Lide y Mika Arias al hijo de Luis y Elena, entre otros.

La película española Cortafuego es una opción perfecta para los que están buscando un thriller psicológico en el que tiene el mismo peso el suspense y las emociones y sentimientos de esa angustiada familia. Una intensa cinta que seguro que se va a convertir en una de las más vistas de Netflix en las próximas semanas. Si tienes alguna duda, no te pierdas el angustioso tráiler de Cortafuego.