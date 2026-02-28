Un entrenador de Primera desvela que hizo una videollamada de dos horas con Fran Soto, jefe de los árbitros
Eder Sarabia, técnico del Elche, habló con Fran Soto, jefe de los árbitros
"Vi a una persona con ganas de escucharnos", expresa Sarabia
Eder Sarabia, entrenador del Elche, ha desvelado que el pasado lunes estuvo ¡dos horas! hablando por videollamada con Fran Soto, jefe de los árbitros (del Comité Técnico de Árbitros, CTA). El técnico del conjunto ilicitano, en una situación difícil al estar al borde del descenso, quiso saber la explicación de algunas jugadas polémicas que a su juicio perjudicaron a su equipo, motivo por el que estuvo tanto tiempo hablando con el máximo responsable arbitral del fútbol español.
«El lunes estuve dos horas de videollamada con Fran Soto», desveló Eder Sarabia en la rueda de prensa previa del partido de su equipo ante el Espanyol de este domingo (14:00 horas). «Creo que tengo cierto criterio, creo que tengo bastante conocimiento del reglamento. Lo mismo que yo me equivoco en un cambio, lo mismo que explico por qué juega este o el otro, jugamos de esta manera o de otra, pues también me gusta, con respeto, poder hablar de lo que es una actuación arbitral», explicó Eder Sarabia.
La polémica viene especialmente por un penalti en contra pitado al Elche en San Mamés, en los últimos minutos del último encuentro ante el Athletic, penalti que acabó con la derrota del equipo de Sarabia. Allí, el técnico se llevó un buen cabreo que lo pagó con Ernesto Valverde, al que llegó a increpar al término del partido.
«Nosotros, de alguna manera estábamos preocupados, porque hay cosas que nos está costando entender», dijo Eder Sarabia sobre las actuaciones arbitrales, antes de explicar que «fue Iván Cancel, del comité de entrenadores, el que me ofreció tener esa videollamada, y el lunes estuvimos dos horas hablando un poco de todo, porque yo le comentaba otro tipo de jugadas también que no son relacionadas con nosotros».
Así, Fran Soto, el jefe de los árbitros, estuvo dos horas en videollamada con un entrenador de Primera para explicarle asuntos de actualidad del arbitraje español. «Hablamos de lo de Almeyda (técnico del Sevilla, siete partidos de sanción) porque soy una persona a la que le gusta aprender, que le gusta ver por qué se hacen ciertas cosas, por qué no… Y la verdad es que vi a una persona con ganas de escucharnos, con ganas de poder cambiar cosas, con autocrítica, con ganas de intentar naturalizar y normalizar el arbitraje, con intentar también escucharnos a muchos de los protagonistas», continuó el entrenador del Elche.
Entre muchos asuntos tratados en esta insólita conversación, el entrenador del Elche pidió a Fran Soto «más empatía»: «Le decía es que lo nuestro es más desde un interés, pero sí que nosotros le pedimos un poco de empatía, de entender ciertas cosas, de poder también tener esa actitud dialogante».
«Lo que me transmitió Fran Soto es que ellos tienen también autocrítica y también quieren una evolución porque también saben que hay un problema. Yo también les comprendo, porque cuando un niño o una niña empieza a arbitrar con diez, once o doce años, ya se les empieza a insultar, ya se les empieza a faltar al respeto. Entonces, también es lógico que, de alguna manera, ellos se vayan forjando una personalidad o se vayan cerrando o no quieran tener esta apertura», completó Eder Sarabia.
