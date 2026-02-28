Alcaraz gana la batalla de las pulseras: la ATP cambia la normativa

El tenis sigue avanzando para que la tecnología ayude a la calidad del espectáculo. En un mundo que crece a pasos agigantados, el deporte no quiere quedarse atrás y sigue promoviendo todo tipo de artilugios modificando el reglamento para su uso de forma legal. Esta vez, la ATP ya ha dado luz verde para que todos los tenistas puedan usar en partido oficial las famosas pulseras de monitorización física. Un accesorio que sembró la polémica a raíz de que Carlos Alcaraz la utilizase hace unas semanas.

El español la llevaba puesta en el Open de Australia y, durante el partido ante Tommy Paul, la juez de silla le obligó a quitársela a pesar de que la tenía debajo de la muñequera. Una orden que llamó la atención a Alcaraz después de que la había estado usando en todo el torneo sin que nadie le hubiese dicho nada. Hasta ahora, la ATP argumentaba que estaba prohibido compartir datos fuera de la pista para así evitar algún tipo de coaching encubierto (relojes que tenían conectividad sí estaban permitidos).

Dicho reloj solo te da información sobre el ritmo cardíaco, la calidad de sueño que habías dormido el día anterior y su objetivo es facilitar al deportista la toma de datos para mejorar el rendimiento. Una práctica que cada vez usan más los deportistas de élite para seguir creciendo desde el lado científico, como también usan compañeros de profesión como Sinner o Sabalenka, entre muchos otros.

Después de una larga revisión de la ATP, han decidido que en la categoría masculina estará permitido el uso de dichos dispositivos en partidos oficiales: «La junta aprobó una regla que extiende la gama de proveedores de dispositivos portátiles permitidos y su uso en cancha por parte de los jugadores en competiciones ATP», comunicaron. Es decir, Carlos Alcaraz y todos los tenistas podrán utilizarlas desde el próximo Masters 1000 de Indian Wells. Una gran noticia para el murciano, que le servirá para seguir mejorando en una temporada que ha empezado por todo lo alto.