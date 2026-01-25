Sorprendente: la juez de silla obligó a Alcaraz a quitarse la pulsera con la que ha jugado todo el torneo

Alcaraz se dirigía a su lado de la pista tras haber realizado el sorteo de saque y posado con Tommy Paul, el protocolo habitual antes de un partido, cuando a la juez de silla -Marija Cicak- le llamó la atención la muñequera del murciano. Bajo ella llevaba atada una pulsera negra habitual entre deportistas de élite. Un dispositivo de seguimiento físico. Cicak le dijo que debía quitársela y Alcaraz lo hizo sin rechistar.

La secuencia no es demasiado llamativa por si misma, pero choca por las instancias del torneo. Sucede en octavos de final, cuando Alcaraz ya ha jugado tres partidos con la mencionada pulsera sin que ningún juez de silla le dijera lo contrario. El motivo de su quite responde a una restricción existente en el tenis a la hora de transferir datos fuera de la pista, para evitar así el coaching encubierto entre otras cosas.

Por el contrario, sí se permiten objetos como relojes que marquen la hora y no estén sujetos a ninguna conectividad. El dispositivo de Alcaraz ni siquiera tiene pantalla. Registra datos como la frecuencia cardíaca, la recuperación, el nivel de esfuerzo o la calidad del sueño. Funciona vinculada a una aplicación y busca optimizar el rendimiento del atleta. Cada vez está más extendido en deportistas de élite.

Alcaraz se la tuvo que quitar tras jugar con ella ante Walton, Hanfmann y Moutet. Decisiones llamativas aparte, el murciano aterrizó en cuartos de final por tercer año consecutivo tras derrotar a un combativo Tommy Paul. Alcanza su techo de siempre en el Grand Slam de las Antípodas. Ahí espera a De Miñaur o Bublik tras firmar un partido completo con una marcha más que sus anteriores victorias. Aterriza en los quarters de un Grand Slam por 13ª a sus 22 años. Algo que nadie había logrado en la historia. Ahí queda eso.