Alcaraz toca su techo en el Open de Australia: reduce a Tommy Paul y ya está en cuartos de final

«Quarters, hehe». El mensaje, acompañado por una cara sonriente y escrito por Alcaraz en la cámara de televisión, no da lugar a equívocos. Una palabra y una onomatopeya. El máximo significado en el mínimo contenido. Alcanza el murciano, tras superar (7-6, 6-4, 7-5) a un combativo Tommy Paul, la cota más alta a la que ha llegado en Melbourne. Los quarters. A cuartos de final por tercer año consecutivo, esa instancia que se le resiste. Ahí espera a De Miñaur o Bublik tras firmar un partido completo con una marcha más que sus anteriores victorias. Aterriza en los quarters de un Grand Slam por 13ª a sus 22 años. Algo que nadie había logrado en la historia. Ahí queda eso.

Es Tommy Paul un hueso duro de roer. Tenista terco donde los haya, de esos que no se desconecta y va directo. Controla las emociones, rara vez se le ve exteriorizando sus sensaciones. Y esa regularidad y templanza suponen una exigencia constante a su rival. Enseguida se dio cuenta Alcaraz de la complicación de la empresa. Tanto en el fondo como en las formas, pues el verano australiano aprieta, pregunten a Sinner. Emergió entonces Tommy Paul, ataviado con una gorra y las ideas claras. Su plan pasaba por presionar a Alcaraz en la red.

Le dio frutos. Break inicial con un revés paralelo poderoso y posterior servicio abrochado con un ace. Ni una alteración corporal del estadounidense, como si no fuera con él. Tiró de solvencia para salvar el punto de rotura que Alcaraz se había fabricado -también con un revés paralelo vigoroso- y siguió haciendo daño con su saque-red. Encontraba Paul los ángulos y no concedía tregua a un Carlitos que navegaba en el primer set entre aguas revueltas, aunque con fiabilidad. Ante el ímpetu, mesura.

No perdía el foco Tommy Paul que exploraba los límites de pista en cada golpeo. Tampoco Alcaraz, consciente de que el partido sería un viaje sinuoso, para nada una recta constante. Logró el murciano devolver la rotura y llegar al tie break. Se jugó a dos velocidades, ya que un incidente en la grada detuvo la muerte súbita durante más de diez minutos. Al regreso, cruz para Tommy Paul y cara para Alcaraz. Doble falta del primero y set para el segundo. Golpeo a pelota y un leve grito del estadounidense. Debe ser frustrante eso de cuajar una manga excelente, valiente, por momentos con la iniciativa y que sea insuficiente.

Le hubiera valido ante prácticamente cualquier tenista del circuito, no ante el número uno, un martillo tenaz. Interpreta Carlitos la situación y no se precipita. Poco a poco fue soltándose y encontrando su derecha. Mal plan para Tommy Paul, que en cualquier caso no miró para otro lado. Voluntarioso y persistente, aunque a medida que avanzaba el partido iba sucumbiendo. Cada vez un poco más. Empujado por Alcaraz, que dobló su artillería y pasó al ataque. Una bola más todo el rato. Una, y otra, y otra. Así se desgasta cualquiera.

Cedió Paul su servicio a la segunda y se entendió que la balanza del segundo set ya se había inclinado. Fue perdiendo algo de fuelle y algo de sitio el norteamericano. Algo, no del todo. Siguió invariable con su juego pese a que el marcador ya le situaba dos mangas abajo. No torció la cara en la tercera. Vendió cara la rotura, inquebrantable hasta su último servicio. Claudicó finalmente, el yugo de Alcaraz oprime demasiado. Ya busca nueva víctima en cuartos de final. De Miñaur o Bublik le esperan. Tres partidos le separan del único Grand Slam que falta en su vitrina.