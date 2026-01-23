Tommy Paul, la amenaza de Alcaraz en el Open de Australia que se relaja en la granja de su madre

Se esperaba un partido de artistas en la Rod Laver. Por un lado Moutet, excéntrico con la raqueta y por otro Alcaraz, mágico en todo lo que hace. Claro que el murciano le da continuidad a la belleza con su repertorio infinito. No es que el galo ande corto, al contrario, acumula un buen abanico de golpes con sus dejadas, globos y saques por abajo, pero no posee tanta variación. Y en el tenis la ovación por un golpeo vale lo mismo que una doble falta, sólo significa un punto. Alcaraz sacó la varita y el martillo cuando tocaba y ya se cita con Tommy Paul en octavos del Open de Australia.

El de Nueva Jersey emerge como alternativa en un tenis, el estadounidense, carente de primeras espadas. No así de talento, pues diez raquetas norteamericanas habitan en el top 50 del ranking, pero ninguna culmina. Tommy Paul oposita a ello, lleva tres años tocando su techo, pero no termina de superarlo. Semifinales en Australia 2023, cuartos de final en Wimbledon 2024 e idéntica ronda en Roland Garros 2025. Por el camino ha ganado Queen’s y el bronce junto a Fritz en dobles en los Juegos Olímpicos de París.

Tendrá Tommy Paul delante a su bestia negra reciente, Alcaraz. «Siempre es un bonito enfrentamiento. Jugar contra Carlos supone un gran reto, es un jugador que te puede hacer de todo en pista. Es muy rápido. Es el referente al que todos quieren llegar. Hay que afrontarlo con ilusión, estar listo para ello, dar lo mejor y creer en uno mismo. Eso es algo que me intento aplicar cada vez que juego contra Carlos. Creo que puedo ganar cada vez que salgo. Si no piensas eso, no optas a nada», confesó el estadounidense antes del partido contra el murciano.

Alcaraz pasará su día libre con el caramelo del golf ante su boca, mientras que Tommy Paul, de gustos peculiares, se ejercitará sobre la pista. Es el estadounidense un tenista muy suyo. Le gusta el surf, el baloncesto, la NFL y la granja de su madre y su padrastro. Un americano como dijo aquel. «Está al sur de Nueva Jersey y tienen aproximadamente 100 pollos, seis ovejas, dos perros, un caballo y un gato… También caballos. Mi novia también tiene caballos y se me da bien tratar con ellos», aseguró en ATP.

La granja es a Tommy Paul lo que el golf es a Alcaraz, una bocanada de oxígenos en la vorágine tenística. «Muevo heno, ayudo con los animales, cambio barriles con el tractor… Incluso arranco árboles. Me encargo de todo eso cada vez que voy. Me gusta ayudar en la granja. Es divertido», concluyó. Este domingo de madrugada buscará la hazaña ante Alcaraz, sin heno, pero con raqueta.