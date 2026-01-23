Davidovich choca de nuevo con Tommy Paul y abandona el Open de Australia por lesión

No sale Davidovich del bucle, ese en el que le tiene imbuido Tommy Paul, su kryptonita. Antes el estadounidense cayó contundentemente el año pasado en el Open de Australia y reedita tropezón en la actual edición. Aunque no del todo, pues abandonó por lesión antes de disputar el tercer set. Claro que, para esas instancias, el español ya sucumbía por un doble 6-1. Acusó Davidovich la victoria contra Opelka trabajada con pico y palo durante cuatro horas.

Davidovich no puso en aprietos a Paul, una de sus bestias negras, con el que siempre ha perdido. Todos sus enfrentamientos han caído del lado del estadounidense de 28 años, que llegó a ser el octavo del mundo en junio del pasado año. Ahora es el vigésimo del ranking. Tommy Paul no concedía respiro alguno al español que no se sintió cómodo desde el principio.

Apenas encontraba la manera de inquietar a un adversario que se mostró superior en todo momento y frenó a Davidovich, que pidió la asistencia médica en un intercambio del segundo set y fue tratado de una dolencia en la pierna izquierda. Se alejaba Alejandro de los octavos de final que logró el pasado año en Australia y de un duelo en cuarta ronda entre españoles.

Pues el ganador del choque se enfrentará en octavos a Alcaraz. Tommy Paul alcanzó las semifinales en Melbourne en 2023 y los cuartos de final en 2025. En otros torneos del Grand Slam del pasado año, Paul alcanzó los cuartos de final en Roland Garros, donde fue derrotado precisamente por Carlos Alcaraz, la tercera ronda en el US Open, batido por el kazajo Alexander Bublik y la segunda ronda en Wimbledon.