Nada puede con Davidovich: rinde a Opelka tras encararse con la grada por una peineta que le hicieron

Nada como un triunfo para desquitarse. Davidovich rindió cuentas de Opelka y soltó en un grito todo lo que llevaba aguantando a lo largo del partido. Un bramido de liberación, de quién había vivido episodios desagradables durante el partido. Se había llevado el español las dos primeras mangas y su rival la tercera cuando la grada traspasó los límites.

Un grupo de aficionados situados cerca de la pista le hicieron una peineta y Davidovich, visiblemente enfadado, se acercó a ellos recriminándoles su actitud y negando con gesto. Fue entonces cuando el juez de silla bajó y se dirigió hacia el tenista, quién le hizo el gesto de que le habían hecho una peineta. El juez advirtió a los espectadores de que serían expulsados si reproducían su comportamiento.

El español también tuvo otro encontronazo verbal con la grada. Se fue al suelo al tratar de golpear y Opelka, que ganó el punto a placer, se interesó por un Davidovich que se levantó sin problemas. Mientras estaba en el suelo un aficionado gritó «USA», en referencia a la nacionalidad de Opelka, a lo que el español respondió. «¿Qué dices de USA, gilipollas?», espetó.

🤬 Davidovich se enfrenta con un aficionado tras sufrir una falta de respeto.#AusOpen #AO26 pic.twitter.com/D0tiKKvuEd — Eurosport.es (@Eurosport_ES) January 21, 2026

El partido, una batalla de casi cuatro horas, cayó finalmente del lado de Davidovich. Opelka, que había conseguido igualar el partido a dos mangas, claudicó en la definitiva pese a los 37 aces que hizo. Potente catapulta la que tiene el estadounidense. Su media de saque fue de 202 kilómetros por hora y llegó a alcanzar los 227. La clasificación fue para Davidovich, que está a una ronda de alcanzar su mejor resultado en Melbourne, los octavos de final del año pasado. Cayó eliminado contra Tommy Paul, su próximo rival en la actual edición. V de vendetta.