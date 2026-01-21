Tenis: Open de Australia 2026

Nada puede con Davidovich: rinde a Opelka tras encararse con la grada por una peineta que le hicieron

El tenista español recriminó a un grupo de aficionados el comportamiento que tuvieron durante el partido

Davidovich
Davidovich celebra su victoria ante Opelka tras encararse con la grada. (Getty)

Nada como un triunfo para desquitarse. Davidovich rindió cuentas de Opelka y soltó en un grito todo lo que llevaba aguantando a lo largo del partido. Un bramido de liberación, de quién había vivido episodios desagradables durante el partido. Se había llevado el español las dos primeras mangas y su rival la tercera cuando la grada traspasó los límites.

Un grupo de aficionados situados cerca de la pista le hicieron una peineta y Davidovich, visiblemente enfadado, se acercó a ellos recriminándoles su actitud y negando con gesto. Fue entonces cuando el juez de silla bajó y se dirigió hacia el tenista, quién le hizo el gesto de que le habían hecho una peineta. El juez advirtió a los espectadores de que serían expulsados si reproducían su comportamiento.

El español también tuvo otro encontronazo verbal con la grada. Se fue al suelo al tratar de golpear y Opelka, que ganó el punto a placer, se interesó por un Davidovich que se levantó sin problemas. Mientras estaba en el suelo un aficionado gritó «USA», en referencia a la nacionalidad de Opelka, a lo que el español respondió. «¿Qué dices de USA, gilipollas?», espetó.

El partido, una batalla de casi cuatro horas, cayó finalmente del lado de Davidovich. Opelka, que había conseguido igualar el partido a dos mangas, claudicó en la definitiva pese a los 37 aces que hizo. Potente catapulta la que tiene el estadounidense. Su media de saque fue de 202 kilómetros por hora y llegó a alcanzar los 227. La clasificación fue para Davidovich, que está a una ronda de alcanzar su mejor resultado en Melbourne, los octavos de final del año pasado. Cayó eliminado contra Tommy Paul, su próximo rival en la actual edición. V de vendetta.

Lo último en Deportes

Últimas noticias