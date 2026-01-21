Alcaraz, una partida de golf con Federer y recuerdo a las víctimas de Adamuz: «Mucho ánimo»

Alcaraz acabó su partido contra Hanfmann con los brazos en alto, señal de liberación. Porque tras un primer set lleno de curvas y extendido hasta más de una hora y cuarto, al fin había rendido al veterano tenista alemán. Un triunfo trabajado con el que se mete en tercera ronda y ya espera rival. Carlitos tiene la raqueta puesta en el Open de Australia, el único Grand Slam que falta en su vitrina, pero también la cabeza con las víctimas del accidente ferroviario en Adamuz, Córdoba.

Fue terminar el partido y acudir a la cámara de televisión, rotulador en mano, para dedicar la victoria. «Mucho ánimo a lo que está pasando en España», escribió mientras realizaba un emotivo gesto. Alcaraz, aunque con diez horas de diferencia horaria, no es ajeno al accidente que ya se ha cobrado 42 vidas. Tampoco a los descarrilamientos más recientes en Girona y Barcelona. Por ello manda su apoyo desde Australia.

Alcaraz también analizó su trabajada victoria sobre Hanfmann. «Sabía que iba a jugar muy bien. Ha sido más duro de lo que esperaba al principio. No sentía la bola tan bien como me hubiese gustado, su bola venía como una bomba de derecha y revés. Estoy feliz por haber superado un difícil primer set, luego me he sentido mejor en la pista con mis golpes. Tácticamente he ido jugando mejor, estoy feliz por haber jugado a ese nivel al final del partido y por haber avanzado de ronda», analizó Alcaraz.

BREAKING: Roger Federer is the 🐐 on the golf course too, as confirmed by our source, Carlos Alcaraz 😜 pic.twitter.com/Ger9UhkZlm — #AusOpen (@AustralianOpen) January 21, 2026



Carlitos desveló que en lo que va de estancia en Australia ya ha jugado al golf con Federer. «Siempre hay tiempo para jugar al golf. No sé qué haré mañana, si entrenaré o no, hablaré con mi equipo, probablemente entrenaré un poco porque quiero mejorar para la siguiente ronda. Pero el campo de golf me está esperando. Tuve la suerte de jugar con Roger. Su juego es tan bonito como su tenis. No me sorprende, todo lo que hace lo hace con estilo. Tiene un swing bonito, juega muy bien, lleva un par de años jugando y su nivel es muy bueno. Yo llevo cinco años jugando y me ganó», detalló.