Así está el ranking de la ATP: qué tiene que hacer Carlos Alcaraz en el Open de Australia para defender el número uno

Ahí está el puño de Alcaraz, de nuevo en alto tras sortear a Walton en su debut en el Open de Australia. La vida sigue igual para él. Ya no está Ferrero en su banquillo, ahora lo habita Samu López y su saque ha dado otra vuelta de tuerca. Para más dificultad, ahí emerge la primera ronda de un Grand Slam, algo que nunca es fácil. Lo superó todo un Alcaraz hambriento de título en Australia, pues es el único que le falta en su vitrina.

«Es mi objetivo para 2026», aseguró a OKDIARIO durante su entrevista a finales de 2025. En Melbourne aterriza en lo alto del tenis mundial, como el número uno del mundo. Así acabó el año pasado y así inicia el actual. Se lo arrebató a Sinner tras pugnar con él durante toda la temporada. Ganó la partida Carlitos, que llegó hasta los 11.650 puntos.

Las posiciones permanecieron invariables hasta el presente Open de Australia, en el que Alcaraz defiende los cuartos de final del año pasado y Sinner el título. Lo que traducido en números significa 400 puntos de Carlitos por los 2.000 de Jannik. El italiano, en caso de revalidad corona, abandonará Melbourne con 11.500 puntos. Ni siquiera eso y una derrota prematura de Alcaraz sería suficiente para arrebatarle el número uno al murciano.

Alcaraz, obtenga el resultado que obtenga, acabará el Open de Australia como rey del tenis. Aunque le conviene superar los cuartos de final del curso pasado y llegar lo más lejos posible, pues los siguientes meses juegan en su contra. Cabe recordar que Sinner se pasó más de tres meses sin volver a competir, por lo que tiene todo ese periodo como zona virgen para arañar la máxima cantidad de puntos posibles.

Mientras que a Alcaraz le ocurre lo contrario, Alcaraz ganó más de 1.400 puntos en aquel intervalo, por lo que deberá ganar para no perder. Alcaraz aglutina ya 54 semanas en lo alto del tenis, que serán 56 cuando finalice el Open de Australia. Se quedará a dos de Jim Courier, ahí es nada. Carlitos también lideró en 2025 el circuito ATP tanto en victorias (70) como títulos (8) y se ha convirtió en el más joven en alcanzar las 70 victorias en una temporada desde Djokovic, con 78, en 2009 a los 22 años.