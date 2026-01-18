Open de Australia 2026: dónde ver por TV en directo y en vivo online gratis los partidos del Grand Slam y de Carlos Alcaraz

El primer Grand Slam de la temporada arrancó durante este domingo 18 de enero con los primeros partidos y el debut de Carlos Alcaraz, que jugará en su primer duelo en la Rod Laver Arena ante el jugador local Adam Walton, 79 del mundo que intentará buscar la machada ante uno de los principales favoritos para llevarse el torneo. El murciano, hasta el momento, no ha podido conseguir el trofeo en territorio oceánico en sus primeras cuatro participaciones, pues en todas ellas cayó derrotado, respectivamente, en segunda y tercera ronda, y en cuartos de final durante las dos últimas ediciones ante Alexander Zverev y Novak Djokovic. ¿Dónde ver el Open de Australia 2026?.

No obstante, y a pesar de su ruptura con Juan Carlos Ferrero antes del inicio de temporada, un escenario que dejó al mundo del tenis boquiabierto, ha aterrizado en Australia con ganas de seguir plasmando su nombre en la historia del tenis mundial. El murciano, si logra conquistar su séptimo Grand Slam, destronará a un ‘invencible’ Sinner en territorio oceánico, donde lleva dos títulos de forma consecutiva, y se convertiría además en el jugador más joven de la historia en completar los cuatro ‘grandes’ del calendario, es decir, el Open de Australia, Roland-Garros, Wimbledon y el US Open.

Dónde ver por televisión en directo el Open de Australia

El Open de Australia 2026 es el primer gran evento de la temporada. No obstante, antes se habían disputado varios torneos, donde se podría destacar la United Cup, Brisbane, Auckland o Adelaida, que sirven como preparación de cara a la competición disputada en Melbourne. En el caso de Carlos Alcaraz, no ha disputado ninguno de estos, pues decidió marcharse hasta Corea del Sur para disputar una exhibición con Jannik Sinner antes de partir a territorio oceánico. En dicho escenario, el actual número uno del mundo se llevó el gato al agua venciendo al de San Candido en dos apretados sets, por 7-6 y 7-5, y dio el primer golpe encima de la mesa para seguir aumentando el head to head ante el italiano.

Ahora bien, el primer ‘grande’ del año se podrá seguir y disfrutar a través de las pantallas de Eurosport y HBO Max, compañías que tienen todos los derechos de la competición y donde nos ofrecerán todos los detalles, contenido audiovisual e imágenes de los tenistas que luchan por el título en Melbourne.

Cómo ver el Open de Australia en vivo online y en streaming

Además de disfrutar de todo el Open de Australia en Eurosport y HBO Max, en la web de OkDiario podrás seguir los partidos de los 12 tenistas españoles y los jugadores más destacados del ranking, como es el caso de Jannik Sinner, Aryna Sabalenka, Daniil Medvedev, Alexander Zverev, Iga Swiatek o la propia Paula Badosa, que vuelve a la competición en este 2026 después de superar los problemas físicos que la lastraron a mitad de la temporada pasada.