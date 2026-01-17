Alcaraz prepara el asalto del Open de Australia para completar su corona

El Open de Australia está marcado en rojo desde el año pasado en el calendario de Carlos Alcaraz. No hay manera más exigente de empezar la temporada que convirtiendo al primer Grand Slam del año en el principal objetivo, puesto que es el único que le queda para completar su corona. Tras ganar por primera vez el US Open en 2022, reinar en la hierba de Wimbledon en 2023 y tocar el cielo en París con su primer Roland Garros en 2024, sólo le queda vencer en las antípodas para cerrar el ciclo y lograr los cuatro grandes. De hacerlo, sería el más joven en hacerlo en la historia.

No será nada sencillo, por supuesto. El murciano tiene su techo en los cuartos de final de Melbourne, donde llegó en las dos últimas ediciones. En ellas, el rey de Australia fue Jannik Sinner. El italiano volverá a ser el rival a batir y muy mal se les tiene que dar a ambos para no cruzarse en el partido por el título, el próximo domingo 1 de febrero.

El camino de Alcaraz hasta entonces está ya dibujado. Al español le espera la gloria. Tras ganar seis grandes –dos de cada uno– en su aún corta pero engrosada carrera, el de Australia parece el más especial de todos. Es el único que se le resiste. Cuatro participaciones desde su irrupción en el circuito en 2021, con la salvedad de 2023, donde no estuvo por una lesión en los isquiotibiales. En las que sí que ha jugado, ha tenido resultados discretos para lo que es él, puesto que perdió en segunda ronda en su debut, en tercera al año siguiente y los ya mencionados cuartos de final.

Ahora, Alcaraz vuelve a acudir a Melbourne con el claro objetivo de levantar el título. Quiere completar su corona, su Grand Slam, ganando por fin los cuatro grandes que existen. Se sumaría así a una selecta lista en la que sólo figuran ocho nombres: Fred Perry, Don Budge, Rod Laver, Roy Emerson, Andre Agassi, Roger Federer, Rafa Nadal y Novak Djokovic. Palabras mayores. Además, sería el más joven en conseguirlo, superando con 22 años la edad a la que lo consiguió Budge, que contaba en 1938 con 23.

Alcaraz busca su primer Open de Australia

El debut de Carlos Alcaraz se producirá este domingo (no antes de las 10:00 horas) ante el tenista local Adam Walton, que ocupa el número 90 en el ranking ATP. Es su tercera participación en el torneo australiano, cayendo en las dos últimas ediciones en primera ronda. Será la segunda vez que se vea las caras con el murciano, que ya le ganó en 2025 en Queen’s, aunque sufrió para llevarse los dos sets por 6-4 y 7-6.

Hasta una hipotética cuarta ronda, no deberían aparecer los primeros escollos importantes para Alcaraz, que podría medirse a Tommy Paul o a la otra gran baza española, Alejandro Davidovich. Después llegaría el aussie De Miñaur en cuartos, su techo hasta el momento, mientras que si alcanza semifinales, el teórico rival sería el número tres del mundo, Alexander Zverev. Evitaría a Sinner o Djokovic hasta la final, esa en la que quiere estar para poder sentarse en la mesa de los mejores de la historia.