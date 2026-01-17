Horario del Carlos Alcaraz – Walton: cuándo se juega el partido de primera ronda del Open de Australia y cómo ver por TV gratis en directo

Carlos Alcaraz debuta en el Open de Australia 2026 enfrentándose al tenista local Adam Walton en primera ronda de este torneo que va a ser apasionante y que se disputa en Melbourne. Recordamos que es el único Grand Slam que no está en las vitrinas del tenista de El Palmar y que espera que esta sea la primera vez en alzarlo. Además, sólo se enfrentaría a Jannik Sinner en la gran final y está defendiendo el número uno del ranking de la ATP, por lo que se viene estas dos semanas será brutal. Te contamos la fecha, horario y canal de televisión para ver el debut del murciano.

A qué hora se juega el próximo partido Carlos Alcaraz vs Walton en el Open de Australia 2026

Carlos Alcaraz arranca la temporada oficialmente en este apasionante Open de Australia 2026 que promete ser apasionante. El tenista murciano debutará en este primer Grand Slam del año ante el tenista australiano Adam Walton, por lo que su rival juega en casa y podría tener a todo el público de su lado en la Rod Laver Arena. Pese a ello, lo que se espera es un grandísimo encuentro en el que el murciano irá con todo para asegurarse la victoria y superar la primera ronda de este torneo que nunca ha podido ganar y que espera que esta sea la edición en la que lo consiga.

Como ya hemos dicho, Carlos Alcaraz no ha logrado nunca hacerse con el título del Open de Australia y realmente podríamos hablar de un Grand Slam que se le ha dado mal a los tenistas españoles, ya que el único en haberlo ganado fue Rafa Nadal. El manacorí consiguió alzar el trofeo al cielo de Melbourne en dos ocasiones y este año se presenta como una gran oportunidad para el murciano de romper ese maleficio y unirse al club del balear.

La organización ha programado este frenético Carlos Alcaraz – Walton que corresponde a la primera ronda del Open de Australia 2026 para este domingo 18 de enero. Se han desvelado las horas estimadas de juego, pero el choque de Carlitos arrancará no antes de las 10:10 horas, una menos en las Islas Canarias, en la Rod Laver Arena. Lo normal sería que se retrasase un rato, aunque realmente todo dependerá de lo que vaya ocurriendo en los otros encuentros.

Horario del partido de Carlos Alcaraz en el Open de Australia 2026

El año 2026 comienza con gran optimismo para Carlos Alcaraz, que como primera tarea tiene la de llevarse este Open de Australia 2026 para añadir a su palmarés personal el único Grand Slam que le falta en sus vitrinas. Además, hay que recordar que es una nueva etapa para el tenista de El Palmar, que hace unas semanas anunciaba que se separaba del que había sido su entrenador todos estos años Juan Carlos Ferrero. Ahora inicia una nueva aventura al lado de Samuel López en la que espera muchos éxitos como hiciera con su ex técnico.

Este apasionante Carlos Alcaraz – Adam Walton de primera ronda del Open de Australia 2026 se jugará este domingo 18 de enero. Estos dos tenistas se han enfrentado en una ocasión y fue en 2025 en Queen’s. Aquel día el murciano consiguió llevarse el encuentro, por lo que espera poder repetir este fin de semana en la Rod Laver Arena.

Dónde ver el Open de Australia 2026 con Carlos Alcaraz por TV y online en vivo

Eurosport fue el medio de comunicación que adquirió los derechos televisivos para emitir en nuestro país en exclusiva los partidos que se disputen en este primer Grand Slam del año. Este Carlos Alcaraz – Walton de la primera ronda del Open de Australia 2026 podrá ver en directo por televisión a través de los canales que Eurosport tiene disponibles en diferentes plataformas como Max o Movistar+. Hay que recordar que estos operadores son de pago, por lo que no se podrá ver gratis por TV nada de lo que suceda en Melbourne.

Todos aquellos seguidores del tenista murciano y amantes de este deporte en general también podrán ver en directo en streaming y en vivo online el Carlos Alcaraz – Walton de primera ronda del Open de Australia 2026 a través de la aplicaciones de Eurosport, Movistar+ o Max. Estas apps se podrán descargar en dispositivos como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, pero también se podrá acceder a las páginas webs de estas plataformas con un ordenador para seguir todo lo que haga el murciano en su debut en este primer Grand Slam del año.

Además, en la web de OKDIARIO te ofreceremos, como siempre, la mejor información sobre todo lo que suceda en este Open de Australia 2026, donde estaremos prestando especial atención a lo que hagan los tenistas españoles en este Grand Slam y de manera especial a Carlos Alcaraz, que es el gran favorito a llevarse el título junto a Jannik Sinner. Una vez acabe el Alcaraz – Walton de primera ronda publicaremos la crónica y las reacciones relevantes que se puedan producir en el Rod Laver Arena.

Dónde escuchar por radio el partido Carlos Alcaraz – Walton del Open de Australia 2026

Por otro lado, todos los aficionados que no se quieren perder nada del Open de Australia 2026 pero que no puedan ver en directo por televisión ni en streaming ni en vivo online este partido de primera ronda podrán escucharlo gratis por radio. Emisoras como Cope, Radio Marca, la Ser, Onda Cero o RNE podrían conectar con el Rod Laver Arena para narrar todo lo que suceda en este Carlos Alcaraz – Walton.