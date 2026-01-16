Así queda el cuadro del Open de Australia 2026: el camino de Carlos Alcaraz y posibles rivales

El Open de Australia 2026 arranca por todo lo alto y esto significa que la temporada de tenis da su pistoletazo de salida con un Carlos Alcaraz que espera poder mantener el número uno del ranking de la ATP y poder conquistar este Grand Slam que tanto viene persiguiendo desde hace unos años y que es el único que no ha podido ganar. El murciano ya conoce a su primer rival -Adam Walton- y el camino que tiene que seguir para poder llegar a la gran final.

Cómo ha quedado el cuadro del Open de Australia

Este jueves se ha celebrado en Melbourne el sorteo del Open de Australia, el primer Grand Slam del año, donde Carlos Alcaraz espera poder comenzar de la mejor manera consiguiendo su primer título del año y añadiendo a su palmarés el único grande que le falta. Hay que recordar que el murciano arranca una nueva etapa en su carrera sin Juan Carlos Ferrero como entrenador y este será el estreno oficial de Samuel López junto al de El Palmar.

La primera ronda del Open de Australia comenzará el próximo domingo 18 de enero con auténticos partidazos. Entre ellos destacarían el Alexander Zverev ante Gabriel Diallo o el Tiafoe – Kubler. El lunes continuarán disputándose encuentros de esta primera fase y entrarán en acción los Casper Ruud, Ben Shelton, Berrettini, Novak Djokovic o Jannik Sinner, enfrentándose el italiano al francés Hugo Gaston.

En cuanto a los españoles, Pablo Carreño se medirá a Mensik, Alejandro Davidovic jugará ante Filip Misolic, Rafael Jódar se verá las caras con Rei Sakamoto, a Pedro Martínez le tocó un duro rival como Novak Djokovic, Jaume Munar se enfrentará a Dalibor Svrcina, habrá un Roberto Bautista – Shang Juncheng y Carlos Taberner, que tendrá que luchar en el Open de Australia frente a Sonego.

Contra quién juega Carlos Alcaraz en el Open de Australia

El sorteo del Open de Australia 2026 ha querido que Carlos Alcaraz tuviese que enfrentarse en primera ronda a Adam Walton. Este tenista de 26 años nació en el país donde se celebra el torneo, por lo que juega en casa y podría recibir el apoyo de los aficionados en el Rod Laver Arena, aunque hay que reconocer que lo tendrá muy complicado. Actualmente ocupa el puesto 79 del ranking y en 2025 sucumbió ante el murciano en Queen’s.

Posibles rivales de Carlos Alcaraz en el Open de Australia

Como ya hemos mencionado, Carlos Alcaraz debutará en el Open de Australia 2026 midiéndose al tenista local Adam Walton, partido en el que el joven tenista de El Palmar buscará ganar para plantarse en la segunda ronda, donde se mediría a Hanfmann o a un tenista que llegue desde las rondas clasificatorias. A partir de ahí, todo empezará a complicarse y el camino de Carlitos hacia la final no sería fácil.

En tercera ronda, los grandes favoritos para llegar y enfrentarse a Carlos Alcaraz serían Moutet y Korda, pero ya en octavos de final del Open de Australia todo apuntaría a un duelo entre Tommy Paul o Alejandro Davidovich contra el murciano. Si la suerte le continuase sonriendo al murciano y se planta en cuartos, De Miñaur, Cobolli o Bublik serían sus rivales potenciales.

Ya en semifinales tendría varios candidatos y todos ellos muy complicados. Felix Auger-Aliassime, Alexander Zverev o Daniil Medvedev serían los principales favoritos para alcanzar esa ronda. En la gran final, claramente, su rival potencial más esperado sería Jannik Sinner, pero no habría que olvidarse de Joao Fonseca, Novak Djokovic, Casper Ruud, Ben Shelton o Taylor Fritz.

Cuándo jugarían Alcaraz y Sinner en el Open de Australia

Sin ningún tipo de dudas, ahora que se ha acabado esa época en la que Roger Federer, Rafa Nadal y Novak Djokovic peleaban por todos los títulos, el duelo más esperado por todos los aficionados del mundo del tenis son los de Carlos Alcaraz y Jannik Sinner. Al inicio de cada torneo, sobre todo si es un Grand Slam como este Open de Australia, todos se preguntan cuándo jugarían el murciano y el italiano y la respuesta es bien sencilla. Si ambos ganan todos sus partidos se verían las caras en la Rod Laver Arena el domingo 1 de febrero en la gran final de esta edición.