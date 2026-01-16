Cuándo empieza el Open de Australia 2026: calendario, horarios, fechas de cada ronda y dónde se juega

El Open de Australia 2026 está a la vuelta de la esquina y los mejores tenistas del mundo ya han aterrizado en territorio oceánico para afrontar la primera gran prueba del calendario de esta nueva temporada. En el apartado español, hasta un total de 12 tenistas representarán a nuestro país con la ilusión y las ganas de firmar un gran papel en el primer ‘grande’ del año. Carlos Alcaraz, Pedro Martínez, Alejandro Davidovich, Roberto Bautista, Pablo Carreño, Paula Badosa o Jessica Bouzas, entre otros, son algunos de los jugadores y jugadores que disputarán la cita con la mayor ilusión posible.

Cuándo comienza el Open de Australia 2026

La edición del 2026 del Open de Australia arrancará este próximo domingo 18 de enero, con las primeras rondas, y finalizará el próximo 1 de febrero con la gran final masculina. Un día antes, es decir, el 31, será el turno para el partido por el título en el cuadro femenino, donde Madison Keys es la vigente campeona tras derrotar en 2025 a la bielorrusa Aryna Sabalenka. Carlitos Alcaraz, curiosamente, debutará el día 18 ante el jugador local Walton, no antes de las 10:30 horas en España. El choque se podrá disfrutar a través de las pantallas de Eurosport y HBO Max.

Calendario y fechas de las rondas

Tal y como hemos comentado, el Open de Australia 2026 se jugará desde el día 18 de enero hasta el 1 de febrero, con la disputa de la gran final. Ahora bien, las primeras rondas, es decir, la 1º, 2º y 3º se disputarán entre el 18 y el 24 de enero; mientras que los octavos de final serán 25 y 26 del mismo mes. El martes 27 y miércoles 28 será el turno para los cuartos de final, tanto en el cuadro masculino como en el femenino. El jueves 29 de enero se disputarán las semis femeninas y el viernes 30 será el turno para el masculino. La gran final de ambos cuadro, respectivamente, se desarrollarán el 30 de enero y 1 de febrero.

Primera ronda: 18-19 de enero

Segunda ronda: 20-21 de enero

Tercera ronda: 22-23 de enero

Octavos de final: 24-25 de enero

Cuartos de final: 26-27 de enero

Semifinales: 28-29 de enero

Finales: 30 de enero y 1 de febrero

A qué hora se juegan los partidos

Los partidos que engloban las primeras fases de la competición, es decir, hasta semifinales, se iniciarán a partir de las 01:00 horas, en horario nocturno en España; y a partir de las 09:00 horas en horario diurno (nocturno en Australia). A partir del penúltimo escalón de la competición, arrancarán a las 05:00 horas en España y a las 09:00 horas, en el cuadro masculino; mientras que el femenino se disputarán a partir de las 09:00 horas. Por último, ambas finales arrancarán a partir de las 09:30 horas (España) en el Rod Laver Arena del Open de Australia.

Dónde se juega el Open de Australia

El Open de Australia se juega en el complejo tenístico Melbourne Park, en Melbourne, Australia. Posee hasta 15 pistas de tenis en la que se incluye la mítica y famosa Rod Laver Arena, donde se juegan los partidos más destacados de la competición. Esta cancha principal tiene una capacidad para 14.000 espectadores y tiene como característica el techo retráctil, que permitirá a los jugadores competir a pesar de las condiciones climatológicas.