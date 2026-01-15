Carlos Alcaraz ya conoce su camino en el Open de Australia 2026. El tenista español debutará contra el australiano Adam Walton y no se cruzará con Jannik Sinner hasta una hipotética final, mientras que si llega a semifinales podría vérselas con Alexander Zverev. Después del sorteo celebrado este jueves en Melbourne, se puede decir que el cuadro es amable para el murciano, ya que además Novak Djokovic está en el otro lado. El primer Grand Slam del año arrancará el próximo domingo, día en el que jugará el número 1 de la ATP.

Por su parte, Sinner debutará con el francés Hugo Gaston. Alcaraz irrumpe en el intento de lograr el único evento grande que falta en su historial en el choque contra Walton, número 79 en el ránking, con el que ya se había enfrentado en junio de 2025 en Queen’s (Londres), donde Alcaraz ganó al australiano por 6-4, 7-6.

Por el lado de Alcaraz, una vez superada la primera ronda, apuntan jugadores como el alemán Yannick Hanfmann, el francés Corentin Moutet o Sebastian Korda, el estadounidense Tommy Paul o Alejandro Davidovich en octavos, y Alex de Miñaur, el kazajo Alexander Bublic, o el estadounidense Frances Tiafoe en cuartos. En semifinales, Zverev, Daniil Medvedev o Andrey Rublev.

Así será el Open de Australia de Alcaraz

Sinner coincide con jugadores como Lorenzo Musetti, el estadounidense Ben Shelton, o su compatriota Taylor Fritz. En cuanto al resto de españoles, Pablo Carreño se enfrenta al checo Jakub Mensik, mientras que Roberto Bautista ha sido emparejado con el chino Juncheng Shang. Jaume Munar será el rival del checo Dalibor Svrcina y Davidovich iniciará su recorrido con el austríaco Filip Misolic. Carlos Taberner se medirá con el italiano Lorenzo Sonego.

Comienza Alcaraz 2026 con el mismo proceder que acabó el 2025, con una exhibición. Es el murciano amigo de este tipo de espectáculos, más relajados y carentes del estrés del circuito. Fue en Corea del Sur, con su archienemigo deportivo y amigo fuera de la pista al otro lado de la red. El murciano y Sinner ofrecieron show y siguieron la misma hoja de ruta. Ambos compartieron avión una vez finalizada la exhibición y desde hace unos días ya están en Melbourne.