El dineral al que aspira Alcaraz en el Open de Australia: lluvia de millones en un reparto histórico

Este miércoles inicia la temporada de Alcaraz. Tras cambiar su hoja de ruta y pasar el día de Reyes en Murcia, Carlitos pone este miércoles la primera piedra de su 2026 tenístico. Viaja este miércoles a Corea del Sur, donde disputará una exhibición ante Sinner, para posteriormente trasladarse a Australia donde buscará el primer Grand Slam del año, el único que le falta en su vitrina.

El torneo ha roto su techo para esta edición con una bolsa de récord, la más alta de siempre. Repartirá una cifra récord de premios en metálico, con una dotación de 111,5 millones de dólares australianos (más de 64 millones de euros), un 16% más que en 2025.

Los ganadores de cada uno de los cuadros individuales se embolsarán 4,15 millones de dólares australianos, lo que supone un aumento del 19% y el finalista 2,15 millones, un 13% de incremento respecto al año pasado. Los semifinalistas 1,25 millones, según anunció este martes la organización del primer Grand Slam de la temporada. Las rondas clasificatorias suben un 16%.

«La inversión refleja el compromiso de Tennis Australia de apoyar las carreras de tenis en todos los niveles, desde estrellas en ascenso hasta campeones de Grand Slam, y garantizar que el deporte siga siendo sustentable para todos los competidores», asegura Craig Tiley, directo ejecutivo del torneo. La cuantía supone el mayor incentivo económico de la historia del evento: 111,5 millones de dólares frente a los 96,5 de la pasada edición.