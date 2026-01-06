Alcaraz cambia su plan antes del Open de Australia: Reyes en Murcia y después partido con Sinner

De Murcia a Corea el Sur y de ahí a Australia. La hoja de ruta no ha variado, sí lo ha hecho el modus operandi. Alcaraz tenía previsto viajar al país asiático -donde disputará un partido de exhibición contra Sinner antes del Open de Australia- el pasado lunes. Sin embargo, finalmente viajará el próximo miércoles 8 de enero, por lo que ha pasado Reyes en Murcia con su familia y amigos.

Alcaraz apura sus días navideños aunque no las vacaciones, que para él acabaron hace casi un mes, cuando empezó la pretemporada bajo la supervisión directa de Samuel López, quien pasó a ser su primer entrenador tras la ruptura con Juan Carlos Ferrero. Cuatro semanas de trabajo con centro neurálgico en la Real Sociedad Club de Campo de Murcia, su club de siempre.

El entrenamiento dará paso a un par de exhibiciones, la primera y más mediática enfrentándose a Sinner, que ocupa el segundo puesto en el ranking internacional y es el gran rival del murciano. Ya el día 18 de este mes de enero comenzará a disputarse el cuadro principal del Open de Australia en Melbourne, donde Alcaraz fija su gran objetivo de este 2026.

Alcaraz se rearma para 2026

En su campamento base de Murcia ha habido espacio para las bromas, complicidad y nuevos cambios referidos al saque, golpeo que ya varió en 2025. En sus orígenes comenzó realizando dos paradas, en junio de 2024 lo redujo a una y el curso pasado eliminó todas. «Es un cambio que me viene bien para impactar a la bola más arriba y así ganar dirección y potencia», explicó el murciano. Su swing pasó a ser más más dinámico, con más ritmo y mayor potencia.

Para este 2026 busca más altura a la hora de lanzarse la pelota. Por ello ha vuelto a utilizar una pequeña canasta para medir la distancia. La secuencia es sencilla. Samu López la sostiene con el brazo elevado y Carlitos proyecta la pelota hacia la altura óptima. Trabaja la coordinación y trayectoria de la pelota. Ahora Alcaraz ha pasado a subir la pelota hasta la altura del pecho, casi donde está su garganta, antes de empezar a moverse.