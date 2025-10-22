Alcaraz y Sinner se citan en Corea: una exhibición como previa al Open de Australia 2026
Ambos tenistas confirmaron el partido a través de las redes sociales
Se disputaría el próximo 10 de enero, una semana antes del primer Grand Slam del año
«Nos vemos en Corea», le dijo Alcaraz a Sinner y Sinner a Alcaraz. Ambos se han citado en el país asiático a través de las redes sociales en un partido de exhibición que se llevará a cabo antes del Open de Australia, el primer Grand Slam del año. El encuentro germina bajo el paraguas de Hyundai, patrocinador de un evento cuya fecha, a falta de oficialidad, será el próximo 10 de enero en el Inspire Arena de Incheon, cerca de Seúl.
Noticia en ampliación.
