Alcaraz y Sinner se citan en Corea: una exhibición como previa al Open de Australia 2026

«Nos vemos en Corea», le dijo Alcaraz a Sinner y Sinner a Alcaraz. Ambos se han citado en el país asiático a través de las redes sociales en un partido de exhibición que se llevará a cabo antes del Open de Australia, el primer Grand Slam del año. El encuentro germina bajo el paraguas de Hyundai, patrocinador de un evento cuya fecha, a falta de oficialidad, será el próximo 10 de enero en el Inspire Arena de Incheon, cerca de Seúl.

Noticia en ampliación.