Una ex tenista lanza un aviso a Alcaraz por su ruptura con Ferrero: «Me preocupa que acabe como Borg»

La ruptura entre Carlos Alcaraz y Juan Carlos Ferrero ha sacudido al mundo del tenis. Marion Bartoli, campeona de Wimbledon en 2013, ha sido la última en pronunciarse al respecto y ha mostrado su preocupación por la situación. La ex tenista francesa teme que sin Ferrero, el murciano «acabe abandonando el tenis como le pasó a Borg con 25 años».

La noticia de la ruptura pilló por sorpresa a todos. Samuel López pasa a ser el entrenador principal del número uno del mundo para el resto de la temporada. Bartoli tiene dudas sobre cómo será el rendimiento de Alcaraz sin el técnico que le ha llevado a la cima, el que le ha acompañado desde que tenía 15 años en 2018 hasta la fecha. Junto a él ha ganado seis Grand Slam (dos Roland Garros, dos Wimbledon y dos Abierto de Estados Unidos). Tan sólo se le resiste Australia.

«Estoy preocupada por la ruptura de Alcaraz y Ferrero, pero no en exceso, porque es alguien que tiene cualidades excepcionales para volver a empezar. Pero necesita una base. Me preocupa que, si le cuesta seguir sin Ferrero, acabe abandonando el tenis como le pasó a Borg con 25 años. Y tenemos un genio aquí, así que no queremos eso; queremos que continúe jugando durante mucho, mucho tiempo», señaló Marion Bartoli en su podcast en RMC Sport.

La ex tenista asegura que los primeros meses con su nuevo entrenador serán «un proceso de prueba y error». Y avisa de que si no le va bien en los primeros dos Grand Slams del año, cree que Alcaraz volverá a llamar a Ferrero: «Lo que va a pasar es que durante los primeros seis meses con Samuel López será un proceso de prueba y error. Habrá nombres circulando. Por supuesto, para entrenar a un genio como Alcaraz, no se va a encontrar con muchos rechazos. Si las cosas no funcionan y Sinner gana el Open de Australia y Roland Garros, creo que Alcaraz llamará a Ferrero de nuevo de inmediato, eso está claro».