Quién es Gabriela Guillén: su edad, su pareja, de dónde es y su vínculo con Bertín Osborne

Las temperaturas han comenzado a subir en nuestro país, señal de que, muy pronto, abandonaremos el helado invierno y recibiremos la primavera. Una serie de cambios que también llegan a la parrilla televisiva española. Pues, como cada año por estas fechas, Supervivientes vuelve a la carga. El popular reality de Mediaset España es y ha sido durante muchos años la gran joya de la corona del grupo de comunicación. Por ello, cada vez son más inesperados los fichajes de sus concursantes. Nuevos participantes que prometen ir a por todos y mostrar su lado más desconocido. Una labor que también ejecutará Gabriela Guillén.

El nombre de Gabriela Guillén comenzó a coger fuerza en la prensa de nuestro país en el 2022. Por aquel entonces, se confirmó que la joven estaba embarazada de Bertín Osborne, conocido artista español, con el que presentaba una notable diferencia de edad. Ambos tuvieron un romance breve, pero intenso. Durante los últimos años ha formado parte de la prensa del corazón y se la ha podido ver en algunos medios de comunicación. Ahora, ha sido una de las concursantes confirmadas de Supervivientes 2026. Realizamos un repaso por su lado más profesional y por el más personal.

Su carrera profesional

De 39 años, Gabriela Guillén es una mujer nacida en Latinoamérica. Muchos medios citan que es originaria de Colombia, pero gran parte de la cobertura indica que nació en Asunción, capital de Paraguay. Desde muy joven sintió una profunda conexión con el sector sanitario. Por ello, en el 2004, comenzó sus estudios en un ciclo formativo de protésico dental, en el Instituto San Nicolás.

Mientras estudiaba, Gabriela Guillén también trabajaba para conseguir cumplir sus sueños. Su belleza no pasó desapercibida en el mundo de la moda, pero no fue hasta 2010 que decide aventurarse como modelo. De esta manera, comenzó a participar en desfiles, hizo campañas de publicidad y formó parte de numerosos proyectos. Actualmente, es empresaria y cuenta con varios negocios.

Su lado más personal

Gabriela Guillén siempre ha intentado mostrarse como una persona cercana con sus seguidores en redes sociales. De hecho, en plataformas como Instagram acumula, hasta la fecha, más de 23.000 seguidores. Un medio donde le gusta compartir contenido relacionado con sus proyectos profesionales o momentos que marcan sus días.

En lo personal, ha confesado en varias entrevistas que ha vivido varios momentos complicados en su vida, pero también ha experimentado otros inolvidables. De hecho, a nivel sentimental, tuvo un romance con Bertín Osborne. Una relación de la que nació un hijo en común entre ambos, el más pequeño de los hijos del cantante. Guillén y Osborne vivieron momentos muy complicados a nivel mediático por este hijo en común. Pero, tras un largo proceso, el artista reconoció al niño como su hijo biológico.