Según ha expuesto la cartera sanitaria del Gobierno, este entendimiento ha contribuido a encauzar el conflicto en un marco de diálogo institucional y refuerza la interlocución estructurada con toda la profesión médica. De hecho, el FPME está formado por la Organización Médica Colegial (OMC), la Central Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), la Federación de Asociaciones Científico Médicas de España (FACME), la Conferencia Nacional de Decanos de Facultades de Medicina y el Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina (CEEM).

En esta coyuntura, Sanidad ha indicado que la propuesta consensuada con el Foro incorpora medidas concretas en materia de participación profesional, clasificación y reconocimiento de la penosidad. Además, ha asegurado que las mismas se integrarán en el proyecto de ley del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud durante su tramitación normativa, garantizando su desarrollo con pleno respaldo jurídico y en coordinación con las comunidades autónomas y las organizaciones representativas del sector.

Ahondando en estos cambios, se ha concretado el referido a la adaptación profesional, aspecto en el que este departamento ministerial ha señalado que se va a diferenciar entre titulaciones MECES 3 y MECES 2 con formación sanitaria especializada de cuatro o más años. También, se iniciará la revisión integral de la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias (LOPS), con el objetivo de actualizar la clasificación funcional y profesional de las distintas categorías y avanzar en el desarrollo normativo en materia de especialización, participación y formación continuada.

Además, este acuerdo entre las partes establece reforzar la participación de la profesión médica en la determinación de sus condiciones de trabajo a través de los representantes sindicales, conforme a la normativa vigente en materia de Función Pública, para lo que se ampliarán las funciones del Foro Profesional previsto en la LOPS y se impulsarán órganos análogos en las comunidades autónomas.

Al hilo, Sanidad ha confirmado que se implantarán mesas técnicas específicas en los servicios de salud, tal y como establece el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), para abordar cuestiones que afecten de forma particular a determinadas profesiones sanitarias, como la médica, reforzando así los canales de interlocución técnica y profesional dentro del Sistema Nacional de Salud (SNS).

Jornadas de guardia

Por otra parte, también se reconoce la penosidad asociada a la jornada de guardia y se establece que su retribución contará con un doble componente: el complemento de atención continuada ya existente y uno adicional vinculado a la nocturnidad, con la meta de adecuar de forma más precisa la retribución a las condiciones en las que se presta la atención sanitaria continuada.

El Ministerio de Sanidad ha indicado que, junto a lo anterior, abordará el estudio de la posible aplicación de la jubilación anticipada en aquellas actividades sanitarias en las que puedan concurrir circunstancias que lo justifiquen, de acuerdo con la normativa específica de la Seguridad Social establecida en el Real Decreto 402/2025.

Por último, y a tenor de lo expuesto, Sanidad ha destacado que continuará trabajando con los sindicatos representados en dicha Mesa y con las organizaciones de la profesión médica para impulsar el desarrollo de las medidas acordadas durante la tramitación del proyecto de ley y seguir reforzando la estabilidad y el buen funcionamiento del SNS.