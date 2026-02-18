Fact checked

La huelga médica contra la reforma del Estatuto Marco impulsada por la ministra de Sanidad, Mónica García, ha abierto un frente de enorme tensión en el sistema sanitario. El paro, convocado por varios sindicatos médicos en rechazo a las nuevas condiciones laborales, ha provocado cancelaciones masivas de consultas, cirugías y pruebas diagnósticas en distintos territorios, reflejando el malestar creciente del colectivo facultativo ante lo que consideran una negociación insuficiente y una reforma que no atiende las singularidades de su profesión.

Los datos confirman el impacto inmediato: sólo en la Comunidad de Madrid se suspendieron 7.377 consultas externas, 472 operaciones (el 19% de las previstas) y más de un millar de pruebas diagnósticas en el primer día de huelga, con miles de pacientes afectados también en Atención Primaria.

El seguimiento del paro ha sido relevante y con previsión de repetirse durante una semana al mes hasta junio, lo que apunta a un conflicto prolongado que puede comprometer la planificación asistencial del Sistema Nacional de Salud si no hay avances en la negociación.

La protesta, de alcance estatal, responde al rechazo a la reforma del Estatuto Marco que regula las condiciones laborales del personal sanitario y que los médicos consideran insuficiente para su realidad profesional. Los sindicatos reclaman un estatuto propio que reconozca la formación, la responsabilidad y la carga asistencial específica del colectivo. En este sentido, son las comunidades autónomas quienes llevan el peso de encajar los cambios de las listas de espera y atención médica. La ministra ha llegado a señalar que es competencia de las regiones distintos aspectos de la nueva regularización laboral.

En este contexto, miles de facultativos se han manifestado en Madrid para exigir cambios en el texto legal e incluso la dimisión de la ministra, reflejando un clima de confrontación creciente entre el Ministerio y los profesionales sanitarios.

Mientras el conflicto escala, son las comunidades autónomas las que están gestionando el impacto asistencial directo. Gobiernos regionales han reconocido incidencias notables en operaciones, consultas y pruebas, al tiempo que piden al Ministerio que acelere las negociaciones para evitar un deterioro mayor del servicio público de salud.

Consecuencia de la huelga

En Cantabria, por ejemplo, el cierre de quirófanos y la alteración de los planes para reducir listas de espera evidencian cómo las administraciones territoriales están absorbiendo las consecuencias prácticas de un conflicto de ámbito estatal.

La huelga también ha tenido repercusiones en Castilla y León, Baleares o Andalucía, con cancelaciones de intervenciones y consultas que, aunque variables según la región, confirman una tensión extendida en hospitales y centros de salud de todo el país.

En conjunto, el conflicto revela una brecha abierta entre el Ministerio de Sanidad y los médicos sobre el modelo laboral del sistema sanitario. Con paros previstos de forma periódica y una negociación todavía sin cerrar, el sistema sanitario español se enfrenta a meses de incertidumbre en los que la gestión del día a día recaerá, principalmente, en las comunidades autónomas, encargadas de sostener la actividad asistencial mientras el conflicto político y laboral sigue sin resolverse. La huelga de este mes se concluirá este viernes y se volverá a repetir todos los meses hasta el mes de junio.