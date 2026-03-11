Fact checked

«El problema de las bajas no es nuevo en España: desde 2017 a 2024 han aumentado un 60%», señala Víctor Expósito Duque. Aunque la mayor incidencia de incapacidades temporales sigue situándose en los problemas musculoesqueléticos y respiratorios, el incremento acumulado en salud mental es exponencial «con más de un 80% de aumento». A ojos del Grupo de Trabajo en Salud Mental de la semFYC, el incremento de las bajas laborales por salud mental no puede analizarse únicamente desde una perspectiva administrativa o de gestión de recursos humanos, sino que debe situarse en un fenómeno más amplio: el aumento del estrés psicosocial asociado a las condiciones laborales y sociales actuales.

La duración media de los procesos también se ha acentuado, pasando «de 67 días a 98 días y medio en 2024» en lo que respecta a días de contingencia. Lo explica este médico de familia en un nuevo episodio del pódcast de la semFYC Píldoras de ciencia en abierto, en el que transmite estos datos extraídos de un informe reciente del que se han hecho eco múltiples medios de comunicación.

En esta nueva entrega, Expósito también indica que las incapacidades temporales afectan principalmente a mujeres, a colectivos vulnerables y a personas de entre 30 y 40 años. En este punto, el especialista en Medicina Familiar y Comunitaria detalla que «vamos a considerar trabajo todas aquellas actividades humanas que sean remuneradas o no», lo que incluye la carga de cuidados, que recae mayoritariamente en ellas y supone una fuente añadida de estrés. En esta línea, para la semFYC, entender el trabajo en un sentido amplio es fundamental para analizar las causas estructurales del malestar psíquico.

Determinantes sociales y precariedad

«El trabajo es un determinante social de la salud», recuerda el coordinador del Grupo de Trabajo de Salud Mental de la semFYC. No obstante, advierte de que cuando el empleo tiene dinámicas de explotación, puede derivar en ansiedad, depresión y otros problemas que requieren atención sanitaria. Factores como jornadas excesivas, imprevisibilidad horaria, alta exigencia emocional o inestabilidad contractual forman parte de lo que denomina “precariedad integral”, que implica también dimensiones como la dificultad de acceso a la vivienda o la inseguridad material pese a tener empleo.

Desde el punto de vista clínico, Expósito destaca que la incapacidad temporal «no es un derecho laboral, sino que tiene una indicación terapéutica». Puede ser beneficiosa, por ejemplo, para facilitar ajustes y reducir carga en casos de depresión, pero también puede resultar contraproducente en determinados trastornos de ansiedad si refuerza la evitación. Por ello, insiste en que debe delimitarse bien su duración y su función dentro de un plan terapéutico más amplio.

Más terapéuticas y mejor coordinadas

Para la semFYC, hay que evitar poner el foco en cuestionar a profesionales o pacientes. «El aumento de bajas por salud mental no es un fallo del médico de familia, ni tampoco un abuso del trabajador», afirma Expósito. A su juicio, responde a «un modelo laboral más exigente, un sistema asistencial tensionado y una falta de coordinación estructural entre empresas y niveles asistenciales».

La sociedad científica defiende que la solución «no es restringir las bajas, sino hacerlas más terapéuticas, mejorar el diagnóstico precoz y coordinarnos mejor con las empresas para mejorar las condiciones laborales». En este sentido, la Atención Primaria —concluye Expósito— «forma parte de la solución a este problema de vulnerabilidad social y no forma parte del problema de las bajas».

El pódcast Píldoras de ciencia en abierto ha comenzado su nueva temporada este mes de marzo, con actualizaciones científicas principalmente dirigidas a médicos y a médicas de familia y a otros profesionales sanitarios, de la mano de los Grupos de Trabajo de la semFYC.