Este artículo de OkSalud ha sido verificado para garantizar la mayor precisión y veracidad posible: se incluyen, en su mayoría, estudios médicos, enlaces a medios acreditados en la temática y se menciona a instituciones académicas de investigación. Todo el contenido de OkSalud está revisado pero, si consideras que es dudoso, inexacto u obsoleto, puedes contactarnos para poder realizar las posibles modificaciones pertinentes.

Dormir no es solo un placer, es una necesidad biológica que a menudo subestimamos frente al ritmo de vida actual. Sin embargo, para la medicina tradicional china, el descanso tiene una hora sagrada.

Según el experto Liu Zheng, licenciado por la Universidad de Pekín, existe una hora límite infranqueable para irse a dormir si queremos que nuestro organismo realice sus funciones de «limpieza» y restauración de energía de forma óptima.

El «reloj de los órganos»: Por qué las 23:00 es la hora clave

Para Liu Zheng, el bienestar no depende solo de la dieta o el ejercicio, sino de respetar los ciclos naturales del cuerpo. Durante su intervención en el podcast Un Chino y Medio, el experto fue tajante: las 23:00 es la hora límite para irse a dormir.

La razón reside en lo que la medicina china denomina el «horario de los órganos». A partir de las once de la noche, comienza el turno de la vesícula biliar. Este órgano se encarga de limpiar el tracto digestivo (duodeno e intestino delgado). Si a esa hora todavía tenemos comida en el sistema o estamos despiertos, el proceso se interrumpe. «Si el estómago está lleno, no vas a tener un sueño tranquilo», advierte Zheng, asegurando que aunque logres dormir, el descanso no será reparador.

La importancia de estar en fase de sueño profundo a la 1:00

El experto señala que el proceso de desintoxicación va por etapas. Tras el turno de la vesícula, llega el momento crítico para uno de los pilares de nuestra salud: el hígado.

De 1:00 a 3:00 de la madrugada : es el horario del hígado.

: es el horario del hígado. La advertencia de Zheng: en esta franja no basta con estar acostado; el experto advierte que «tienes que estar profundamente dormido».

Si no alcanzamos el sueño profundo antes de la una de la mañana, impedimos que el hígado realice su función vital de limpieza sanguínea y regeneración, lo que se traduce en mayor estrés, falta de concentración y un sistema inmunitario debilitado.

Cómo adaptar este hábito en España

Zheng reconoce que el estilo de vida en España hace que acostarse a las 22:00 (la hora ideal en China) sea casi una utopía.

Por ello, propone un plan de transición para sus pacientes: si estás acostumbrado a acostarte a las doce, intenta adelantar el reloj a las 23:30, para terminar estableciendo las 23:00 como tu frontera definitiva. Pequeños gestos cotidianos que, sostenidos en el tiempo, marcan la diferencia entre vivir agotado o funcionar al máximo rendimiento.