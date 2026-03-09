Esto es lo que dice la ciencia sobre las personas que se quedan dormidos en menos de 10 minutos
Toma nota de lo que dicen los expertos sobre el tiempo que tardas en dormirte
Hay una razón de peso para que algunas personas se queden dormidas en menos de 10 minutos, la ciencia ha dado con una explicación que pone los pelos de punta. Dormir es uno de los elementos esenciales en nuestro día a día, podemos dejar de comer, pero no de dormir o de beber. Necesitamos ese descanso, algunos días más que menos, pero siempre desde el punto de vista de que estaremos ante un elemento que puede acabar siendo el que nos dará descubrir algunas peculiaridades sobre nuestra salud.
La salud de nuestro cuerpo depende en gran medida de esta capacidad para poder reponer fuerzas y descansar unas horas que son claves. No todo el mundo necesita las mismas horas de sueño, dependiendo de la edad podemos estar pendientes de algunos elementos que se van viendo modificados por algunos elementos que pueden ser esenciales. Por lo que, quizás hasta la fecha no sabíamos la importancia de poder empezar a ver llegar algunos cambios esenciales que deberemos empezar a aplicar. Es hora de saber qué pasa cuando nos quedamos dormidos demasiado pronto, quizás algo no va bien.
Se quedan dormidos en menos de 10 minutos
Hay un proceso que pasamos antes de llegar al sueño. En general es algo que sucede en nuestra cama, pero algunas personas se quedan dormidas, nada más tocar el sofá. No es que tengas sueño acumulado, sino que puedes estar ante una serie de elementos que serán esenciales.
Es por ese motivo que deberemos conocer un poco mejor el motivo por el que puede suceder este cambio de tendencia que quizás hasta ahora desconocías y que puede convertirse en la antesala de algo más. De un destacado cambio de tendencia que será esencial que tengamos en mente.
Por lo que los expertos no dudan en advertir algunos de los motivos por los que algunas personas se quedan dormidas demasiado pronto. En este camino que puede acabar siendo más perjudicial de lo que nos imaginaríamos. Es hora de saber un poco más qué puede estar detrás de este proceso que podremos empezar a aplicar de forma casi inmediata.
Esta velocidad a la que nos quedamos dormidos puede ser un problema para el que quizás no estamos del todo preparados. Con algunos elementos que pueden acabar siendo esenciales y que, sin duda alguna, puede ser esencial.
Los expertos de Sueñosdescans nos explican la latencia del sueño ideal es decir, lo que tardamos en dormirnos debe estar entre 10 y 20 minutos, no antes. Ese tiempo breve o el hecho que siempre estemos cansados o con sueño puede indicar una enfermedad que debe ser tratada. Siguiendo con la misma explicación, nos explican que:
- Ritmos internos (reloj biológico): tu cuerpo funciona en ciclos de 24 h que regulan somnolencia y alerta. En la adolescencia, ese reloj se “atrasa” de forma natural (apetece dormir y levantarse más tarde).
- Presión de sueño: cuantas más horas llevas despierto, más ganas de dormir acumulas. Los niños acumulan esa “presión” más rápido; de ahí las siestas.
- Etapas del sueño: con la edad cambia el equilibrio entre sueño profundo (reparador físico) y sueño REM (memoria y creatividad). En mayores, el sueño puede ser más ligero y fragmentado; por eso la calidad importa tanto como la cantidad.
También nos indican que deberemos estar atentos a unas rutinas de sueño que deben ser las más adecuadas posibles a la edad y al ritmo de vida que tenemos:
- Latencia (lo que tardas en dormirte): ideal entre 10 y 20 min.
- Despertares: alguno breve es normal; si son largos o frecuentes, algo falla.
- Eficiencia (minutos dormido/minutos en cama): ≥ 85 % es buena señal.
- Sensación al despertar: te levantas funcional y tu energía aguanta el día.
- Es importante seguir los consejos de los expertos para poder realizar una correcta rutina del sueño que sea la necesaria para nuestras condiciones:
- Horario estable (regla ±1 h). Elige una hora fija de levantarte y muévete como mucho 60 min el resto de días.
- Luz para domar tu reloj. Mañana: exposición a luz natural en la primera hora (ventana/balcón/paseo).
- Noche: atenúa luces 1–2 h antes; lámparas cálidas y casa “en modo avión”.
- Pantallas: baja marchas, no solo brillo. Última hora: evita contenidos estimulantes (series trepidantes, debates, gaming). Prueba lectura en papel, música suave o estiramientos.
- Cafeína con horario. Marca tu “hora tope” (por ejemplo, 6–8 h antes de acostarte). Ojo con cafés “dobles”, refrescos con cafeína y algunos tés/energéticas.
- Comidas y alcohol. Cenas ligeras 2–3 h antes de dormir. El alcohol puede “noquearte”, pero empeora la calidad del sueño y favorece despertares.
- Temperatura y ruido. Dormitorio fresco (≈ 16–19 °C), silencioso y oscuro. Si hay ruido, tapones o ruido blanco.
- Desconexión mental (10–15 min). Diario breve (lista de pendientes para mañana), respiración 4-7-8, relajación muscular progresiva o meditación guiada.
- Siesta bien usada. 10–20 min y nunca tarde: refresca sin “robar” a la noche.