El 21% de las familias admite haber comenzado a administrar melatonina a sus hijos por recomendación de allegados, mientras que otro 12% lo hizo a partir de información encontrada en Internet. Así lo indica un estudio presentado durante la XXXIV Reunión Anual de la Sociedad Española de Sueño (SES).

La investigación se basa en encuestas realizadas a más de 800 familias: 308 recogidas en el ámbito hospitalario y cerca de 500 a través de redes sociales. Los resultados muestran que un 33% de las familias inició el tratamiento con melatonina en sus hijos siguiendo recomendaciones de personas cercanas. Este porcentaje es incluso mayor —un 41%— entre quienes respondieron al cuestionario mediante redes sociales.

«La cifra es muy relevante, aunque yo pondría especialmente el foco en la población encuestada en el entorno hospitalario, donde hasta un 20% de las familias reconoce haber empezado a administrar melatonina por sugerencias de amigos, familiares o redes sociales, pese a mantener un contacto relativamente frecuente con los médicos de sus hijos», señala la doctora Elena Martínez-Cayuelas, autora principal del estudio.

Por otra parte, es posible que una confusión acarree dosificar una dosis excesiva de melatonina que puede provocar efectos secundarios en los niños, especialmente si se utiliza sin supervisión médica. Entre los síntomas más frecuentes están la somnolencia excesiva durante el día, dolor de cabeza, mareos, irritabilidad, náuseas o alteraciones en el ritmo del sueño. En algunos casos también pueden aparecer cambios de humor o dificultad para concentrarse.

Aunque la melatonina suele considerarse un suplemento relativamente seguro a corto plazo, los expertos advierten de que un uso inadecuado o dosis superiores a las recomendadas pueden interferir en el ciclo natural del sueño del niño y provocar más problemas de descanso.

Para la miembro del grupo de trabajo de Pediatría de la SES, el dato es motivo de preocupación porque puede indicar que los médicos no cuentan con las herramientas suficientes para detectar los problemas del sueño que preocupan a las familias, lo que provoca que éstas tengan que recurrir a otros medios. «Una de las herramientas principales en este sentido es el tiempo del que disponemos en consulta. Muchas veces es escaso y la calidad del sueño de los niños es relegada a un último lugar», apunta.

Otros datos llamativos de la investigación demuestran que la mayoría de las familias (54%) mantiene el tratamiento con melatonina de sus hijos durante meses o años, sin que haya un seguimiento médico (69%). «El uso sin una recomendación médica por parte de las familias podría atribuirse a la sensación de seguridad que transmite la melatonina, al no estar catalogada como fármaco», sostiene Martínez-Cayuelas.

De hecho, según los resultados de la encuesta, el 77,8% de las familias tiene una percepción de seguridad respecto a la hormona, el 40% respondió que la consideraba un «tratamiento natural» y la gran mayoría (80%) reconoció que desconocía los posibles efectos secundarios.

«Personalmente, la palabra natural no me gusta, ya que creo que implica la sensación de que es algo inocuo. La melatonina es una hormona y, por tanto, debería ser considerada como fármaco con los controles que ello implicaría», sostiene la experta, que destaca, no obstante, el buen perfil de seguridad que tiene la melatonina.

Cefalea, irritabilidad, somnolencia

«En los estudios que se han realizado con melatonina de acción prolongada (considerada fármaco) los efectos secundarios más comunes eran leves: cefalea, irritabilidad, somnolencia. Y en la práctica diaria es también raro que tengamos que retirar la medicación por efectos secundarios. Otro aspecto a valorar, sin embargo, es la relativa poca información de la que disponemos respecto al uso muy prolongado en pediatría», ha explicado.

En todo caso, la portavoz de la SES recuerda que el éxito de la melatonina a la hora de abordar los problemas de sueño va a depender de que se realice un enfoque global que analice los muchos factores implicados en la calidad del sueño: desde la exposición a luz natural hasta el ejercicio físico, pasando por la regularidad de horarios o la rutina pre-sueño.

«Todos estos factores, en ausencia de una recomendación médica adecuada, pueden quedar en el olvido, perpetuando así el problema de sueño. En el caso de niños con condiciones del neurodesarrollo, es más común que ese uso de la medicación se prolongue en el tiempo, pero, igualmente, tendría que seguirse siempre un consejo médico», sostiene.

Casos para la melatonina

La población pediátrica con trastornos del neurodesarrollo, precisamente, es uno de los grupos de población en los que está recomendada el uso de melatonina. Recientemente, de hecho, se presentó un documento de consenso liderado por la Sociedad Española de Sueño y la Asociación Española de Pediatría que recomienda el recurso a la melatonina pediátrica de liberación prolongada para hacer frente al insomnio de inicio y mantenimiento o solo de mantenimiento cuando las medidas de higiene de sueño y la terapia cognitivo-conductual no sean suficientes.

Además de en este caso, la melatonina también está indicada en niños a partir de los 6 meses de edad con insomnio de inicio -en los que la terapia cognitivo-conductual y la higiene del sueño no hayan sido eficaces—, en ocasiones como acompañamiento para realizar los cambios en la rutina diaria que se han recomendado para mejorar el descanso, así como para el abordaje del síndrome de retraso de fase, habitual sobre todo entre la población adolescente.