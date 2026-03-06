Fact checked

Este artículo de OkSalud ha sido verificado para garantizar la mayor precisión y veracidad posible: se incluyen, en su mayoría, estudios médicos, enlaces a medios acreditados en la temática y se menciona a instituciones académicas de investigación. Todo el contenido de OkSalud está revisado pero, si consideras que es dudoso, inexacto u obsoleto, puedes contactarnos para poder realizar las posibles modificaciones pertinentes.

Investigadores de la Universidad de Pittsburgh (Estados Unidos) han desarrollado una especie de «gota ocular viviente» que podría ayudar a que los ojos se curen más rápido después de una lesión en la córnea. La córnea es la parte transparente del ojo que cubre el iris y la pupila, y cuando se daña puede causar dolor, visión borrosa o cicatrices.

En este nuevo tratamiento, los científicos usan un microbio natural que vive en el ojo, llamado Corynebacterium mastitidis. Lo modificaron para que produzca una proteína antiinflamatoria llamada IL‑10, que ayuda a reducir la inflamación y favorece la curación de la córnea. Es como si la bacteria se convirtiera en un pequeño «hospital» dentro del ojo, liberando continuamente el medicamento donde más se necesita.

En experimentos con ratones, las gotas aceleraron la cicatrización de heridas en la córnea en comparación con gotas normales o sin tratamiento. Además, los investigadores crearon una versión que funciona con células humanas en el laboratorio, mostrando que la bacteria puede ayudar a cerrar las heridas y reducir la inflamación en tejido humano.

La ventaja de este tratamiento es que podría aplicarse una sola vez y seguir trabajando durante más tiempo, a diferencia de los colirios actuales que se deben usar varias veces al día porque las lágrimas los lavan. También podría adaptarse para producir otros medicamentos en el futuro, lo que abriría nuevas posibilidades para tratar diferentes enfermedades oculares.

Por ahora, este tratamiento está en fase experimental. Aún no se usa en personas y se necesitan más estudios para asegurar que sea seguro, efectivo y que las bacterias puedan eliminarse cuando ya no se necesiten. Los investigadores esperan que, en el futuro, esta terapia pueda convertirse en una nueva herramienta para ayudar a los pacientes a recuperar la salud de sus ojos más rápido y con menos molestias.

¿Por qué no se usa en humanos todavía?

Antes de aplicar algo así en pacientes, los científicos necesitan:

Evaluar cuidadosamente la seguridad del microbio modificado.

Desarrollar sistemas que permitan detener o eliminar la bacteria cuando ya no sea necesaria.

Realizar ensayos en animales más grandes y estudios regulatorios que puedan llevar finalmente a estudios en personas.

Enfermedad de la córnea

La córnea, que es la capa transparente en la parte frontal del ojo, es esencial para enfocar la luz y permitir una visión clara. Cuando se daña, puede generar problemas como visión borrosa, dolor, sensibilidad a la luz, sensación de arenilla, lagrimeo constante o enrojecimiento del ojo. Las lesiones pueden deberse a rasguños, quemaduras químicas, infecciones, enfermedades como el queratocono o complicaciones de cirugías oculares. Si la córnea no se cura correctamente, pueden formarse cicatrices que afecten la visión de manera permanente e incluso causar pérdida parcial de la vista, por lo que mantenerla sana y tratar las heridas a tiempo es fundamental.