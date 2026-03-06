Fact checked

Este artículo de OkSalud ha sido verificado para garantizar la mayor precisión y veracidad posible: se incluyen, en su mayoría, estudios médicos, enlaces a medios acreditados en la temática y se menciona a instituciones académicas de investigación. Todo el contenido de OkSalud está revisado pero, si consideras que es dudoso, inexacto u obsoleto, puedes contactarnos para poder realizar las posibles modificaciones pertinentes.

Un año después de dejar de tomar medicamentos para bajar de peso como ‘Ozempic’ y ‘Wegovy’, las personas recuperan en promedio el 60% de su peso perdido, pero más allá de esto, su recuperación de peso se estanca y las personas logran mantener el 25% del peso perdido por el tratamiento, según afirman investigadores de la Universidad de Cambridge (Reino Unido).

Sin embargo, no está claro si la recuperación de peso se compone tanto de grasa como de músculo, o principalmente de grasa. Estudios previos han sugerido que la masa corporal magra, incluyendo el músculo, puede representar hasta el 40% del peso total perdido durante el tratamiento.

En concreto, un equipo de estudiantes del Trinity College de la Universidad de Cambridge ha investigado el impacto de suspender la medicación, modelando la trayectoria de la recuperación de peso a lo largo de 12 meses y más. Sus hallazgos se publican en eClinicalMedicine.

Más de mil millones de personas en todo el mundo padecen obesidad, lo que aumenta el riesgo de padecer enfermedades como la diabetes, las enfermedades cardiovasculares y el cáncer. Bajar de peso puede ayudar a mitigar estas complicaciones, pero perder peso únicamente con dieta y ejercicio puede resultar complicado.

Medicamentos para bajar de peso

En los últimos años, ha surgido una nueva generación de medicamentos para bajar de peso que actúan sobre una proteína conocida como receptor del péptido similar al glucagón 1 (GLP-1R). Estos medicamentos ayudan a controlar la glucemia y a reducir el apetito, y los ensayos clínicos han demostrado que pueden provocar pérdidas de peso de entre el 15% y el 20%.

Sin embargo, aproximadamente la mitad de los pacientes que comienzan a tomar estos medicamentos interrumpen su uso durante el primer año, y tres cuartas partes lo dejan después de dos años. Es probable que esto se deba a sus posibles efectos secundarios y al acceso limitado a ellos según las pólizas de seguro y las directrices nacionales de prescripción.

El equipo primero realizó una revisión sistemática de la literatura científica y médica existente, identificando y resumiendo toda la evidencia relevante. A continuación, realizaron un metanálisis, que combina los resultados de múltiples estudios para estimar un efecto global. Este enfoque les permitió extraer conclusiones más sólidas de estudios que, por sí solos, pueden aportar evidencia insuficiente y, en ocasiones, discrepar entre sí.

En total, el equipo examinó 48 estudios relevantes, que comprendían 36 ensayos controlados aleatorios (ECA) y 12 estudios no aleatorios. Dado que la mayoría de estos estudios solo dieron seguimiento a los pacientes durante unas pocas semanas tras suspender los fármacos, el equipo seleccionó los seis ECA (que abarcan más de 3200 personas en total) que dieron seguimiento a los pacientes hasta 52 semanas después de suspender los fármacos para bajar de peso. Los utilizaron para modelar la trayectoria de la recuperación de peso, incluso para extrapolarla más allá de las 52 semanas.

El modelo estimó que, al suspender la medicación, las personas experimentaron una rápida recuperación de peso inicial, que se ralentizó progresivamente. A las 52 semanas, habían recuperado el 60% de su peso original.

A las 60 semanas, la recuperación de peso comienza a estabilizarse y se proyecta que disminuya gradualmente al 75% de la pérdida de peso inicial. Esto significa que el 25% de la pérdida de peso inicial puede mantenerse a largo plazo. Para una persona que haya perdido una quinta parte de su peso mientras tomaba los medicamentos, esto correspondería a una reducción de peso sostenida de alrededor del 5%.

Las trayectorias de recuperación de peso parecieron ser ampliamente similares para los diferentes tipos de medicamentos para bajar de peso dirigidos al GLP-1R.

Cambio de hábitos

Brajan Budini, estudiante de medicina de la Facultad de Medicina Clínica y del Trinity College de la Universidad de Cambridge, informa: «Medicamentos como Ozempic y Wegovy actúan como frenos para el apetito, haciéndonos sentir saciados antes, lo que significa que comemos menos y, por lo tanto, perdemos peso. Al dejar de tomarlos, se está prácticamente quitando el pie del freno, lo que puede provocar una rápida recuperación del peso».

Los investigadores afirman que existen varias razones por las que las personas podrían no recuperar su peso original ni siquiera un año después de suspender los medicamentos. Una de ellas es que, al reducir el apetito, estos fármacos pueden ayudar a las personas a desarrollar hábitos alimenticios más saludables, como porciones más pequeñas o comidas más nutricionalmente equilibradas, hábitos que pueden persistir incluso después de suspender el tratamiento. Los fármacos también pueden afectar el cuerpo a largo plazo, alterando los niveles hormonales y reiniciando los mecanismos cerebrales de control del apetito.

Steven Luo, también estudiante de medicina en la Facultad de Medicina Clínica del Trinity College, agrega: «Al suspender los medicamentos para bajar de peso, los médicos y los pacientes deben ser conscientes de la posibilidad de recuperar el peso y considerar formas de mitigar este riesgo. Es importante que las personas reciban consejos para mejorar su dieta y ejercicio, en lugar de depender únicamente de los medicamentos, ya que esto puede ayudarles a mantener buenos hábitos cuando dejen de tomarlos».

Efectos a largo plazo

Existe una gran preocupación sobre las consecuencias a largo plazo de los fármacos GLP-1R en la composición corporal, ya que estudios indican que entre el 40% y el 60% del peso perdido durante el tratamiento corresponde a músculo. No estaba claro si los pacientes recuperan tanto grasa como músculo.

Los investigadores resumen: «Nuestras proyecciones muestran que, aunque las personas recuperan la mayor parte del peso perdido, aún mantienen parte de la pérdida, pero lo que actualmente desconocemos es si se recupera la misma proporción de masa magra. Si el peso recuperado es desproporcionadamente grasa, las personas podrían, en última instancia, empeorar su relación grasa-masa magra, lo que podría tener consecuencias adversas para su salud».

Los investigadores señalan varias limitaciones en su estudio. La más importante es que los datos del ensayo utilizados para ajustar su modelo solo se extendieron hasta 52 semanas después de dejar de fumar. Además, restringieron su análisis a estudios que informaron una pérdida de peso promedio de al menos 3 kg durante el tratamiento.