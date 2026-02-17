Fact checked

Este artículo de OkSalud ha sido verificado para garantizar la mayor precisión y veracidad posible: se incluyen, en su mayoría, estudios médicos, enlaces a medios acreditados en la temática y se menciona a instituciones académicas de investigación. Todo el contenido de OkSalud está revisado pero, si consideras que es dudoso, inexacto u obsoleto, puedes contactarnos para poder realizar las posibles modificaciones pertinentes.

La obesidad no es sólo una cuestión de exceso de peso. Se trata de una enfermedad inflamatoria crónica, progresiva y multisistémica, con un impacto directo en la esperanza y la calidad de vida de quienes la padecen. Su origen suele ser multifactorial, resultado de la combinación de hábitos alimentarios inadecuados, sedentarismo, factores genéticos y condicionantes psicológicos y sociales. Más allá de la balanza, la obesidad incrementa de forma significativa el riesgo de desarrollar enfermedades como diabetes tipo 2, dislipemias, hipertensión arterial, patología cardiovascular, artrosis, problemas respiratorios, alteraciones de la fertilidad o enfermedad cerebrovascular, lo que se traduce en una mayor mortalidad prematura.

En este contexto, la cirugía de la obesidad se ha consolidado como una de las herramientas más eficaces para el tratamiento de la enfermedad y de sus comorbilidades asociadas, especialmente en aquellos pacientes en los que las medidas conservadoras —dieta, ejercicio o tratamiento farmacológico— no han logrado resultados sostenidos en el tiempo. Sin embargo, los especialistas insisten: no se trata de una cirugía estética, sino de una cirugía metabólica, de salud y de vida.

«La obesidad genera un estado de inflamación crónica en el organismo, resistencia a la insulina y alteraciones hormonales que explican la aparición de múltiples enfermedades asociadas», señala el doctor Leopoldo Salvatierra, Cirujano General de Grupo Policlínica. La cirugía bariátrica, en sus distintas modalidades, no solo favorece una pérdida de peso mantenida, sino que reduce esa inflamación sistémica y la sobrecarga mecánica que sufren órganos como el corazón, las articulaciones o los pulmones. Además, el efecto metabólico y hormonal que se produce tras la intervención —y que no depende exclusivamente de la pérdida de peso— permite mejorar e incluso remitir patologías como la diabetes tipo 2, en muchos casos antes de que el paciente experimente un descenso ponderal significativo.

Un abordaje multidisciplinar, clave del éxito

Conscientes de que la obesidad es una enfermedad compleja, Grupo Policlínica ha desarrollado una unidad multidisciplinar cuyo objetivo va mucho más allá del acto quirúrgico. «La salud integral incluye dimensiones físicas, psicológicas y sociales. Si no se abordan de forma conjunta, el riesgo de fracaso a medio y largo plazo es mayor», explican los especialistas.

El equipo está formado por cirujanos, endocrinólogos, nutricionistas y psicólogos, que trabajan de manera coordinada antes y después de la intervención. En la fase preoperatoria, el paciente es evaluado de forma integral: se analizan sus hábitos alimentarios, su relación con la comida, el estado emocional, las enfermedades asociadas y la capacidad de adherencia a los cambios que exige el tratamiento. Esta preparación no solo optimiza los resultados, sino que reduce los riesgos quirúrgicos.

Tras la cirugía, el acompañamiento cobra un papel fundamental. El paciente debe aprender a comer de otra manera, reconocer las señales de saciedad, prevenir déficits nutricionales y adaptarse a los cambios físicos y emocionales derivados de la pérdida de peso. Este seguimiento continuado disminuye el riesgo de abandono, de reganancia ponderal y de complicaciones a medio y largo plazo.

Robótica aplicada a la cirugía bariátrica

En los últimos años, Grupo Policlínica ha apostado de forma decidida por la cirugía robótica con el sistema Da Vinci en el tratamiento de la obesidad, hasta el punto de que la mayoría de las intervenciones bariátricas se realizan actualmente con esta tecnología. La razón es clara: se trata de pacientes con una anatomía compleja y elevados índices de masa corporal, en los que la precisión y el control del gesto quirúrgico son determinantes.

El robot Da Vinci proporciona una visión tridimensional de alta definición y permite movimientos más precisos y estables, facilitando el trabajo en espacios profundos y de difícil acceso. Para el paciente, esto se traduce en menor trauma quirúrgico, menos dolor postoperatorio, menor riesgo de complicaciones y una recuperación más rápida, con estancias hospitalarias más cortas y una reincorporación precoz a la vida cotidiana.

Actualmente, el equipo realiza con cirugía robótica procedimientos como la manga gástrica, el bypass gástrico y cirugías de revisión o casos complejos en pacientes previamente intervenidos. Además, Grupo Policlínica ha sido el primer centro de Baleares en aplicar la técnica SADI-S, una cirugía bariátrica y metabólica de última generación indicada especialmente en pacientes con obesidad severa y alteraciones metabólicas importantes. Esta técnica combina una gastrectomía en manga con una derivación intestinal mediante una única anastomosis, logrando una elevada eficacia con un planteamiento quirúrgico más racional y seguro.

Tecnología al servicio de la salud

Para Grupo Policlínica, la robótica bariátrica no es un fin en sí mismo, sino una herramienta al servicio de la seguridad, la precisión y los mejores resultados clínicos. «El objetivo nunca es solo verse mejor, sino vivir más y vivir mejor», concluyen desde la unidad. Un enfoque que resume la filosofía de un modelo asistencial centrado en la persona, basado en la evidencia científica y en el trabajo coordinado de múltiples especialistas.