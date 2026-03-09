Fact checked

Un estudio dirigido por investigadores del Hospital General de Massachusetts, dentro del sistema Mass General Brigham (Estados Unidos), ha observado que tomar un multivitamínico diario durante dos años puede ralentizar el envejecimiento biológico en adultos mayores. El análisis, publicado en la revista Nature Medicine, evaluó cinco marcadores celulares del envejecimiento y encontró una desaceleración equivalente a unos cuatro meses respecto al ritmo normal, con efectos especialmente notables en las personas que al inicio del ensayo presentaban una edad biológica más avanzada que su edad cronológica.

Según el investigador principal, Howard Sesso, los resultados apuntan a que intervenciones sencillas y seguras como los multivitamínicos podrían contribuir a un envejecimiento más saludable.

Los relojes epigenéticos estiman el envejecimiento biológico basándose en pequeños cambios en nuestro ADN. Estos relojes observan sitios específicos de nuestro ADN que regulan la expresión génica (metilación del ADN) y cambian de forma natural con la edad, lo que ayuda a rastrear la mortalidad y el ritmo del envejecimiento. Este estudio, que utiliza datos del consolidado Estudio de Resultados de Multivitaminas y Suplementos de Cacao (COSMOS), analizó datos de metilación del ADN de muestras de sangre de 958 participantes sanos seleccionados al azar con una edad cronológica promedio de 70 años.

Los participantes del estudio fueron asignados aleatoriamente a tomar un extracto de cacao y un multivitamínico a diario; extracto de cacao y placebo a diario; placebo y un multivitamínico; o solo placebos. Se analizaron muestras para detectar cambios en cinco relojes epigenéticos desde el inicio del ensayo y al final del primer y segundo año.

En comparación con el grupo que solo tomó placebo, las personas del grupo del multivitamínico presentaron una ralentización en los cinco relojes epigenéticos, incluida una ralentización estadísticamente significativa observada en los dos relojes que predicen la mortalidad. Los cambios equivalieron a aproximadamente cuatro meses menos de envejecimiento biológico en el transcurso de dos años. Además, las personas que eran biológicamente mayores que su edad real al inicio del ensayo fueron las que más se beneficiaron.

También se necesitan más estudios para determinar cómo las mejoras en el envejecimiento biológico pueden explicar las reducciones en los resultados clínicos. El equipo de COSMOS planea investigar cómo los efectos de un multivitamínico diario sobre el envejecimiento biológico pueden extenderse a diferentes resultados para los que han observado evidencia de beneficios, como mejoras en la cognición y la reducción del cáncer y las cataratas.

«Muchas personas toman multivitamínicos sin conocer necesariamente sus beneficios, así que cuanto más sepamos sobre sus posibles beneficios para la salud, mejor. En COSMOS, tenemos la suerte y el entusiasmo de aprovechar una rica fuente de datos de biomarcadores para evaluar cómo dos intervenciones pueden mejorar el envejecimiento biológico y reducir los resultados clínicos relacionados con la edad», concluye Sesso.

No al gasto de multivitaminas

La profesora en el departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública en la Universidad Autónoma de Madrid, Pilar Guallar Castillón, señala a SMC España que lo importante seguir una dieta saludable, variada y rica en frutas y verduras (principal fuente natural de vitaminas y minerales). «No gaste su dinero en suplementos nutricionales. Hay enormes intereses comerciales en su consumo y falta de evidencias clínicas», afirma.

«Deje de gastar su dinero en multivitaminas» es la conclusión más racional y directa del reciente artículo publicado en Nature Medicine. Se trata de un estudio complementario al ensayo clínico COSMOS. (…) Los que consumieron Centrum presentaron un mayor riesgo de sangrado gastrointestinal como efecto secundario. Sin embargo, el consumo de Centrum no mejoró la mortalidad total, ni tampoco disminuyó la incidencia de infarto agudo de miocardio, ictus o muerte cardiovascular. Tampoco mostró beneficio para la incidencia de cáncer (resultado primario del ensayo clínico) ni para la mortalidad por cáncer», afirma.

Por otro lado, el investigador del Departamento de Bioquímica y Biología Molecular de la Universidad de Oviedo, Víctor Celemín Capaldi, señala que los resultados del estudio «son moderados», no obstante cree que «debe considerarse que el envejecimiento es un proceso de enorme complejidad que involucra múltiples rutas moleculares, lo que dificulta que un solo ‘reloj epigenético’ pueda captar el estado biológico de todas ellas».

Por tanto, añade a SMC que «la ausencia de cambios detectables en algunos de estos relojes no invalida necesariamente los beneficios observados que pueden generar estos suplementos».

Finalmente, el investigador científico de de Organismo Público de Investigación (OPI) en el Instituto de Biomedicina de Valencia del CSIC e investigador principal de grupo en el CIBERNED, Jordi Pérez-Tur, considera interesante el estudio, aunque, como señalan los autores, «son necesarios más estudios en esta línea que permitan confirmar y definir mejor estos resultados, concretamente, la relevancia clínica del uso de estos suplementos y sus efectos beneficiosos en las enfermedades crónicas ligadas al envejecimiento».