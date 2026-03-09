Casi nadie lo sabe pero el primer síntoma del Alzheimer casi nunca es un olvido

Fact checked

Este artículo de OkSalud ha sido verificado para garantizar la mayor precisión y veracidad posible: se incluyen, en su mayoría, estudios médicos, enlaces a medios acreditados en la temática y se menciona a instituciones académicas de investigación. Todo el contenido de OkSalud está revisado pero, si consideras que es dudoso, inexacto u obsoleto, puedes contactarnos para poder realizar las posibles modificaciones pertinentes.

La mayoría de la gente suele pensar en la enfermedad de Alzheimer como de olvido de nombres, extravío de llaves y la repetición de la misma pregunta una y otra vez. Pero hay algo que sorprende y que poca gente conoce: los problemas de memoria a menudo no suelen ser la primera causa. Muchas personas lo atribuyen al estrés, la edad, la menopausia o simplemente al estar ocupadas.

Según los expertos, la enfermedad de Alzheimer empieza antes de que los síntomas se hagan notorios. Las partes del cerebro encargadas del estado de ánimo, la toma de decisiones, la orientación y la personalidad pueden verse afectadas antes de que los centros de memoria se vean significativamente afectados.

Las señales tempranas que no tienen que ver con la memoria son: los cambios de personalidad, problemas con la planificación, pérdida de interés en las actividades, dificultad para navegar en lugares familiares, cambios en el juicio, complicación para encontrar palabras y el aumento de la ansiedad.

Señales que se pasan por alto en el Alzheimer

Hay señales que se pasan por alto. Las mujeres en particular pueden atribuir estos cambios a: Menopausia, estrés, privación del sueño, cambios hormonales, agotamiento del cuidador y horarios ocupados. Por tanto, si uno nota estos cambios, primero hay que respirar profundamente. Muchas deficiencias pueden provocar cambios similares y no significan que sea Alzheimer.

El mejor primer paso es simplemente tener una conversación con un proveedor de atención médica. La evaluación temprana permite a los médicos descartar otras causas y, si es necesario, comenzar a monitorear la salud cognitiva. La concientización temprana también ayuda a las familias a planificar con anticipación y acceder a recursos si es necesario.

Aunque todavía no exista una cura, las investigaciones continúan demostrando que las elecciones de estilo de vida juegan un papel crucial en la salud del cerebro. Entre ellas está el mover su cuerpo regularmente, priorizar la calidad del sueño, comer para la salud cerebral y mantenerse conectado socialmente.