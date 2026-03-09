La frase que jamás debes utilizar para consolar a una persona, según los psicólogos

Fact checked

Este artículo de OkSalud ha sido verificado para garantizar la mayor precisión y veracidad posible: se incluyen, en su mayoría, estudios médicos, enlaces a medios acreditados en la temática y se menciona a instituciones académicas de investigación. Todo el contenido de OkSalud está revisado pero, si consideras que es dudoso, inexacto u obsoleto, puedes contactarnos para poder realizar las posibles modificaciones pertinentes.

Cuando una persona se siente mal o está triste necesita apoyo. Ahora bien, los expertos han desvelado que hay una frase que jamás debes utilizar para consolar a una persona. Hablamos «ya, supéralo» o «simplemente supéralo», que suele decirse con la intención de animar a alguien a dejar atrás una situación dolorosa. Sin embargo, en muchos casos produce el efecto contrario. En lugar de dar apoyo, puede hacer que la persona se sienta incomprendida o juzgada. Las palabras tienen un gran impacto en el bienestar emocional y mental, por lo que elegirlas con cuidado resulta fundamental cuando alguien atraviesa un momento difícil.

Según especifican los especialistas del centro psicológico GAM-MEDICAL, las expresiones que minimizan el dolor pueden aumentar el estrés emocional y la sensación de aislamiento. Por ello, comprender por qué ciertas frases para consolar pueden ser perjudiciales es clave para ofrecer un acompañamiento más empático. Cuando una persona enfrenta una tristeza profunda, ansiedad o depresión, sus emociones y pensamientos pueden verse profundamente alterados. No se trata simplemente de un mal momento pasajero, sino de un estado que puede afectar su vida personal, social y laboral. Según el centro de salud mental Selia, comentarios como «todo el mundo se siente triste alguna vez» o «debes poner más de tu parte» suelen minimizar la experiencia emocional del otro. Estas frases, aunque comunes, transmiten la idea de que el sufrimiento podría desaparecer si la persona lo intentara lo suficiente.

La frase que jamás debes utilizar para consolar a una persona

En realidad, muchas veces quienes atraviesan un episodio depresivo no cuentan con la energía ni la claridad mental necesarias para cambiar su estado de ánimo de forma inmediata. Por lo tanto, el lenguaje que se utiliza al hablar con alguien en esta situación puede influir significativamente en cómo se siente y en su disposición para buscar ayuda.

Una de las principales razones por las que la frase «supéralo» resulta problemática es que reduce el sufrimiento emocional a una simple cuestión de fuerza de voluntad personal.

Según especialistas de Gam-Medical, decir “tienes que superarlo” puede transmitir la idea de que la persona es responsable de su estado emocional o de que no está haciendo lo suficiente para mejorar.

En el caso de la depresión, esta perspectiva es especialmente perjudicial. Esta condición es considerada una enfermedad mental complicada que puede tener causas biológicas, psicológicas y sociales. Por lo tanto, no se trata de un problema que pueda resolverse únicamente con fuerza de voluntad.

«Cuando alguien escucha frases que minimizan su dolor, puede experimentar sentimientos de culpa, vergüenza o incomprensión. En lugar de sentirse apoyada, la persona puede percibir que su sufrimiento no es válido o que está exagerando sus emociones», mencionan los expertos.

¿Cuál es el impacto de las palabras en el bienestar emocional?

Las palabras influyen de manera directa en el estado emocional de quienes las reciben y sirven para consolar. Los expertos de Gam-Medical mencionan que los comentarios críticos pueden aumentar la presión psicológica sobre una persona que ya se encuentra vulnerable.

En contextos de sufrimiento emocional, el lenguaje puede convertirse en una herramienta de apoyo o en una fuente adicional de dolor. «Cuando se emplean frases que invalidan la experiencia del otro, se corre el riesgo de reforzar su sensación de soledad o incomprensión», comentan.

A su vez, profesionales del Centro Selia señalan que muchas expresiones comunes, aunque se digan con buenas intenciones, pueden generar el efecto de minimizar el problema.

«Esto ocurre porque transmiten la idea de que la tristeza es algo que debería desaparecer rápidamente, cuando en realidad cada persona procesa sus emociones de forma diferente», aseguran. Por ello, desarrollar una comunicación más consciente y empática es fundamental para construir relaciones de apoyo genuino.

¿Cómo comunicarse con empatía con alguien que sufre?

La comunicación empática no consiste en tener respuestas perfectas, sino en ofrecer presencia y comprensión. Según Gam-Medical, uno de los primeros pasos es escuchar sin juzgar, permitiendo que la persona exprese lo que siente sin interrupciones ni evaluaciones inmediatas.

También es importante mostrar disponibilidad emocional. Estar presente, prestar atención y validar los sentimientos del otro puede ayudar a que la persona se sienta comprendida y aceptada.

Algunas frases para consolar a una persona pueden resultar más útiles para transmitir apoyo. Expresiones como «estoy aquí para ti», «entiendo que estás pasando por un momento difícil» o «si quieres hablar, te escucho» pueden reforzar esta relación emocional y demostrar acompañamiento.

Desde Selia, sus especialistas destacan que el objetivo no es resolver el problema de inmediato, sino caminar junto a la persona en su proceso. “Esto implica respetar sus tiempos, aceptar que puede haber momentos de silencio y evitar presionar para que «mejore rápidamente», responden.