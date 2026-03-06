Fact checked

María Velasco, médico, psiquiatra y psicoterapeuta, nos hablará en este videoblog de los amigos: uno de los grandes pilares de nuestra vida. De esta forma, la especialista en salud mental aborda la necesidad de entender lo importante que no sólo es tener amistades sobre las que apoyarnos, sino saber cuidarlas del mismo modo. Así, esta especialista aborda un tema que a priori parece infantil, pero que detrás de esta patología está la base de uno de los cuadros más graves que hay a nivel psiquiátrico. «El pensamiento mágico es la creencia de que si yo pienso algo, eso va a ocurrir. Subyace al pensamiento obsesivo-compulsivo».

La doctora Velasco ha afirmado que en ocasiones «pensamos en salud mental cuando la hemos perdido, cuando estamos sufriendo». Así, esta especialista y divulgadora médica ha asegurado que su máximo interés es comprender al ser humano. «Las elecciones, conductas, miedos, sentimientos, contradicciones… y todo aquello que nos mueve en nuestras vidas y nos hace felices o enfermar. Como persona, mi motor siempre ha sido ayudar a los demás, a los que sufren o están en una situación de desventaja». Hoy, analizará con nosotros un grave problema de salud mental.