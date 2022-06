Dra. María Velasco: «Sólo pensamos en la salud mental cuando la hemos perdido»

María Velasco, médico, psiquiatra y psicoterapeuta, ha afirmado que «pensamos en la salud mental cuando la hemos perdido, cuando estamos sufriendo». Así lo ha expresado la especialista y divulgadora médica, ya que tiene en su perfil de Instagram más de 50.000 seguidores, en las II Jornadas OKSALUD celebradas este jueves en el Hotel Canopy de Madrid.

También se ha referido la Dra. Velasco a la carga negativa que a lo largo de los tiempos han tenido las enfermedades mentales. «La salud mental siempre ha sido vista como un momento de mala suerte, como la consecuencia de algo que se ha hecho mal. Tiene que ver con el estigma y con la voluntad, recordemos que hasta hace muy poco en los pueblos los enfermos mentales se escondían», detalla. Por todo ello, cree, y así lo ha relatado, que «el camino del éxito en la medicina tiene que ver con la prevención».

Con respecto a los mensajes que irradian positivismo en las redes sociales, y no siempre de personas autorizadas, la Dra. Velasco afirma que debemos mirarlos y escucharlos con pies de plomo porque «no siempre podemos estar bien, debemos tener en cuenta que sufrir, tener estrés o sentir tristeza forman parte de la vida. Por eso, no es bueno dar por todas partes el mensaje de que debemos estar siempre bien».

Las redes sociales, como toda herramienta disponible, tiene sus pros y sus contras, por ello, ha destacado la psiquiatra que «debemos buscar perfiles que tengan titulación, fijarnos bien en la persona que nos está hablando». Sus más de 50.000 seguidores, explica la Dra. Velasco, son en su mayor parte mujeres «que están interesadas en informarse cuando están viviendo periodos más vulnerables como la maternidad o la menopausia». «Es que las personas», ha apuntado, «quieren comprender y encontrar un sentido, así que cuando se topan con profesionales coherentes sin intenciones personales te siguen y te escuchan. Además, tú no ganas nada, sólo buscas ayudar».

También asegura la psiquiatra que los contenidos que menos se siguen en su perfil de Instagram «son aquellos que tienen que ver con la muerte, con enfermedades mentales como la esquizofrenia o el duelo porque tenemos miedo de escuchar lo que nos puede pasar». Y esto es fruto, cree la especialista, «de la era súper power flower en la que vivimos y en la que parece que no puede pasar nada negativo».

La Dra. Velasco ha llamado también la atención sobre la salud mental de los más jóvenes. De hecho, un reciente estudio ha detallado que el 36,2% de los jóvenes declara haber sido diagnosticado alguna vez de un trastorno mental y los más frecuentes son la depresión y los trastornos por ansiedad, pánico o fobias. «Las unidades de psiquiatría de menores están llenas y eso muestra, entre otras cosas, la crisis de valores que sufre la sociedad. Los adolescentes se han quedado muy solos cerca de sus pantallas y eso ha hecho que no haya los límites por parte de los interlocutores», ha concluido.

Ha señalado que «la infancia es la etapa más vulnerable de nuestros menores y es alarmante. Tenemos niños de 8 años que consumen pornografía y eso, aunque pensemos que no, son patrones a seguir que llenan su interior y les sirve de guía. Estamos abiertos a estímulos, pero pronto lo normalizamos».

Por eso, ha subrayado que es «importante que los niños y jóvenes tengan límites en los contenidos» y, además, ha pedido a los padres que estén alertas porque «las personas que buscan algo, siempre lo encuentran. Hay incluso espacios en internet en el que se intercambian fotografías pornográficas de jóvenes a cambio de regalos».

Y ha afirmado taxativa: «Tenemos que respetar la infancia y la adolescencia, y los padres tienen una responsabilidad que deben abordar. No hay más remedio. La crianza es como conducir un coche, debemos estar todo el tiempo recibiendo y estando alerta. En épocas anteriores era más fácil ser adolescente, ahora todo lo puedes elegir y eso crea mucha incertidumbre para personas que aún están formándose».

Por esta razón, «debemos controlado los contenidos a los que acceden nuestros hijos hasta los 18 años. Pero, además, también debemos conocerlos bien porque no todo el mundo somos iguales. Debemos observar la forma en la nuestros hijos gestionan sus cosas, así como conocer esa otra vida que pueden tener fuera de casa».

«Lo importante es tener una vida con sentido y eso no se construye con mensajes de bienestar»

Sobre el concepto de bienestar que encontramos en todas partes, la Dra. Velasco cree que en las redes sociales se encuentran soluciones a cortísimo plazo que «nos hacen sentir bien en el momento, pero no tenemos garantía de tener esa sensación a largo plazo y es ahí cuando tenemos un problema».

En esta línea, ha afirmado que «nuestra sociedad está desesperada por sentirse bien y compran permanentemente ese mensaje de tener que ser felices el tiempo y, de verdad, la vida no es esa. Hay dificultades que tenemos que superar para conseguir manejar nuestra vida».

Cree también que en redes sociales, además, hay exceso de información y «esto es no tener información» porque «escuchamos mensajes fáciles y los unos nada tenemos que ver con los otros, es decir, lo que a mí me sirve puede que a ti no. Lo importante, insisto, es tener una vida con sentido y eso no se construye con mensajes de bienestar».

Se ha abordado en esta charla también la manera en la que ha sufrido nuestra salud mental durante la pandemia. «Hemos tenido que sostener situaciones terribles. Así que para curar, también debemos curarnos y fortalecernos. Y para ello, me gustaría destacar el papel que tiene el periodo de convalecencia tiene importancia y lo poco que lo usamos porque ha desaparecido, en cuanto nos recuperamos un poco regresamos a clase, al trabajo, etc.

La telemedicina, que también ha tenido un hueco, ha sido celebrada por la Dra. Velasco porque permite atender a los pacientes sin tener que desplazarse a las consultas. «Esta herramienta ayuda mucho porque es una forma de ayudar en la distancia si alguien por trabajo o por los niños no puede venir. Las pantallas ayudan a estar más cerca de las personas».

No obstante, también ha destacado la cercanía con las personas, el poder hablar mirando a los ojos. «En salud mental se trabaja de manera individual y también en equipo, es importante que también les veamos en persona. Por ejemplo, con menores no se puede trabajar online porque hay que pintar, dibujar, interactuar, etc. En un menor los tratamientos de salud mental no se pueden hacer así», ha finalizado.