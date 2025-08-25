Alfredo Duro sufre una cogida en el encierro de San Sebastián de los Reyes

Alfredo Duro ha sido noticia en la tarde de este lunes al sufrir una cogida en el encierro de San Sebastián de los Reyes (Madrid). El tertuliano de El Chiringuito de Jugones ha sido golpeado por uno de los cabestros en el momento en el que llegaba la manada de toros, que ha pasado por su lado mientras que él permanecía inmóvil en el suelo.

El periodista madrileño era uno de los corredores del encierro de la localidad, que están considerados como uno de los mejores de España, tras los de Pamplona. En una de las curvas del recorrido, Duro iba pegado al vallado y se dio un golpe que le hizo girar todo el cuerpo y quedar en medio del recorrido cuando llegaba la manada.

🤦🏻‍♂️ La imagen de la caída de nuestro @alfredoduro1. 🐂 Así ha sido su percance en el primer encierro de San Sebastián de los Reyes. ❤️ ¡Recupérate pronto, amigo!pic.twitter.com/Qg6iVuFCJW — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) August 25, 2025

Uno de los bueyes chocó con él y el tertuliano del programa de Josep Pedrerol cayó de inmediato al suelo. Allí se quedó tumbado y sin moverse, para evitar que el resto de las reses pudieran cornearle. El resto de los cabestros consiguen saltarle, mientras que los toros pasan por el espacio que había entre el cuerpo de Duro y el vallado.

🐂🤦‍♂️ DURO GOLPE a @alfredoduro1. 👉 ¡La caída de nuestro Alfredo en el encierro de S.S de los Reyes, a las 12 en MEGA! 🫂 ¡Menos mal que ha quedado en un susto! pic.twitter.com/rCVWJK7590 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) August 25, 2025

«¡Mucho ánimo, Alfredo! Nuestro Duro ha sufrido un percance en el encierro de San Sebastián de los Reyes. ¡Recupérate pronto, amigo!», decía el mensaje del programa en redes sociales. De esta forma, daban a conocer que el periodista había sufrido un accidente en el encierro de la localidad madrileña. Minutos después, el mismo programa anunciaba que Duro no había sufrido ningún daño importante y que todo había quedado en «un susto».