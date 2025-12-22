Al equipo de fútbol de La Bañeza le toca el Gordo: «Si Vinicius está a disgusto, nosotros lo fichamos»

El Gordo de la Lotería de Navidad ha tocado en el mundo del fútbol. Concretamente, en la localidad leonesa de La Bañeza, de apenas 11.000 habitantes, donde el equipo de Primera Regional de Castilla y León ha sido uno de los premiados con los 400.000 euros por décimo jugado. Una cantidad que se ha celebrado en toda la localidad con un mensaje al Real Madrid.

Lo ha hecho el propio presidente del club, Gonzalo Prieto, quien acabó manteando en el propio campo: «Si Vinicius está a disgusto, nosotros lo compramos», bromeó en referencia al momento que vive el futbolista brasileño en el Santiago Bernabéu. El Gordo ha dejado 468 millones en ese municipio, lo que los vecinos han celebrado en el campo de fútbol de la Llanada, ya que buena parte de las 117 series vendidas, unos 700 décimos, lo han sido a través del equipo local, el Bañeza FC.

Hasta el campo se ha desplazado una nutrida comitiva de vecinos de La Bañeza, acompañando a directivos, cuerpo técnico, jugadores y simpatizantes del club, para celebrar un premio muy repartido; una celebración que ha contado con un ‘manteo’ al presidente del club, Gonzalo Prieto. Prieto se ha mostrado «muy contento y feliz de repartir este premio con todos los que integramos el club, directivos, entrenadores y jugadores y que también hemos tenido la suerte de repartir entre nuestros vecinos».

Una fiesta en La Bañeza por todo lo alto

Y ha sostenido que ese dinero, servirá «para mejorar al equipo y también para La Bañeza tras sufrir este verano el cierre de la Azucarera -la mayor industria de la comarca- y los incendios que solaron esta zona de León. Los jóvenes jugadores del equipo, vestidos con su equipación de fútbol, todavía estaban en shock, asegurando la mayoría que todavía no «sabían en que se lo iban a gastar», porque ahora lo que tocaba era celebrarlo.

La alegría ha recorrido todos los rincones de La Bañeza, como es el caso de Fina, otra vecina agraciada con el Gordo, quien se ha enterado «mientras hacía la comida y metía comida en la nevera, no me lo podía creer», y que ha adelantado que compartirá el premio con sus hijos. Otras cuatro jóvenes a las puertas de la administración gritaban mientras brindaban «más La Bañeza Fútbol Club y menos Cultural», en referencia a la rivalidad con el equipo de la capital leonesa que milita en la Segunda División.

Por su parte, la lotera de la Administración de Loterías de Plaza Alcolea de La Bañeza y una de las trabajadoras también han trasladado su felicidad brindaNdo cada vez que llegaba un nuevo medio de comunicación para cubrir la noticia, y bromeando con que «como sigamos así no lo contamos».

Comprar la «tele más grande que haya» para ver al equipo

Patricia Vecino, una de las trabajadoras, ha defendido que la «felicidad no se puede explicar» y que todas las series se habían vendido a distintas asociaciones y el equipo de fútbol, ya que ningún número se ha distribuido en ventanilla.

Entre los agraciados se encuentra también Hermógenes Celada, presidente de la Peña de la UD Las Palmas en la ciudad, una curiosa peña en un pueblo de León, que incluso cuenta con un pequeño museo del club grancanario con porterías y carteles de los jugadores del equipo de las islas. Un dinero que los socios también haN adelantado que servirá para comprar la «tele más grande que haya» para ver al equipo de sus amores.

El premio también ha llegado a una asociación de campaneros de la comarca, en un 22 de diciembre que se recordará en La Bañeza, con una lluvia de millones que, como es tradición, ha llegado a una zona que ha sufrido especialmente durante los últimos meses con el cierre de La Azucarera y los incendios que asolaron León el pasado mes de agosto que solo en la zona de La Bañeza calcinaron cerca de 40.000 hectáreas.