Impactante accidente en Palma: el tranvía de Sóller embiste una furgoneta y el conductor sale ileso

En torno a las 19:00 horas de este jueves, el paso a nivel de Son Hugo se convirtió en escenario de un impactante accidente en Palma que dejó a decenas de testigos con el corazón en un puño. En plena hora punta, cuando la zona estaba abarrotada de familias, deportistas y vehículos, un tren embistió una furgoneta que, por causas aún bajo investigación, cruzaba las vías en ese preciso momento.

El impacto fue tan violento que el vehículo quedó completamente empotrado y fue arrastrado varios metros hasta chocar contra un semáforo cercano, en una escena que parecía sacada de una película de acción y que provocó un estremecimiento inmediato entre quienes se encontraban allí.

El estruendo generado por la colisión alertó de inmediato a los servicios de emergencia en Palma. Varias ambulancias del SAMU 061, junto con agentes de la Policía Local de Palma y efectivos de la Guardia Civil, se desplazaron rápidamente al lugar para asegurar la zona y atender a posibles víctimas. La escena que encontraron a su llegada fue impactante: restos de la furgoneta dispersos, marcas de frenado y el tren detenido, mientras una multitud de curiosos se agolpaba alrededor intentando comprender lo que acababa de suceder.

A pesar de la violencia del choque y del estado en que quedó el vehículo, el único ocupante de la furgoneta resultó completamente ileso. Ni un rasguño, ni un golpe, un hecho que dejó perplejos tanto a los equipos de emergencia como a los presentes, que no daban crédito a lo que estaban viendo. Fuentes cercanas a la investigación a las que ha tenido acceso OKBALEARES, indicaron que el conductor habría declarado haber cruzado el paso a nivel porque el semáforo estaba en verde en ese momento.

Sin embargo, el tren circulaba correctamente por su vía y tenía prioridad absoluta de paso, por lo que no pudo evitar la colisión. Esta situación ha abierto un interrogante que mantiene en vilo a autoridades y ciudadanos por igual: ¿falla técnica del semáforo o imprudencia del conductor? Los investigadores trabajan contrarreloj para esclarecer las circunstancias exactas que rodearon este accidente ferroviario en Palma, recabando pruebas y revisando las cámaras de seguridad de la zona, con el objetivo de determinar si hubo un error humano o un fallo en la señalización que pudo haber provocado la situación.

El accidente no solo generó alarma, sino que también provocó un caos circulatorio en Son Hugo. Las retenciones se extendieron varios kilómetros, afectando a quienes acudían a las piscinas, al gimnasio y a otras actividades cercanas. Muchos testigos describieron escenas de confusión y tensión, con vehículos detenidos y peatones intentando comprender cómo era posible que un choque tan violento con un tren hubiera terminado sin víctimas.

Las imágenes del vehículo destrozado junto a las vías se difundieron rápidamente entre los presentes y en redes sociales, alimentando aún más la incredulidad ante un desenlace que, a pesar de su espectacularidad, no dejó consecuencias físicas graves.

Mientras tanto, las autoridades en Palma continúan con la investigación, sin descartar ninguna hipótesis. Se espera que en los próximos días se conozcan más detalles sobre las causas de este accidente en Son Hugo, que ya ha sido calificado como uno de los más impactantes ocurridos recientemente en la ciudad.