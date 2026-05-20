El narco de Son Banya que sembró el pánico a tiros es el conductor fugado que mató a un joven en la rotonda de Mercapalma

La Policía Nacional ha detenido de nuevo a Andrés C.S., el conocido delincuente que en octubre de 2025 protagonizó uno de los accidentes mortales más graves ocurridos en Palma en los últimos años.

El arrestado, que entonces huyó tras provocar la muerte de un joven de 31 años en la rotonda de Mercapalma circulando a más de 150 kilómetros por hora, ha vuelto a ser noticia después de sembrar el caos en Son Banya, donde presuntamente efectuó varios disparos con un arma de fuego y trató de escapar de la Policía conduciendo pese a tener el carnet retirado por orden judicial. Tras permanecer unos días en prisión, el acusado fue aclamado en la puerta de prisión con champagne y confeti para celebrar la puesta en libertad.

La tensión se apoderó este martes del poblado chabolista de Son Banya, considerado desde hace décadas el principal supermercado de la droga de Mallorca. Sobre las diez de la mañana, varias detonaciones alertaron a vecinos y a los propios agentes de la Policía Nacional que se encontraban realizando labores de vigilancia en las inmediaciones del poblado.

Según fuentes policiales, una patrulla del Grupo I de Estupefacientes escuchó claramente los disparos procedentes de una explanada interior de Son Banya. Inmediatamente solicitaron apoyo urgente a la Unidad de Prevención y Reacción (UPR), desplegándose un amplio dispositivo policial para localizar al autor de los tiros y evitar un posible enfrentamiento armado.

Los agentes accedieron rápidamente al interior del poblado y establecieron un perímetro de seguridad mientras realizaban batidas por diferentes calles y zonas del asentamiento. Fue entonces cuando observaron a un individuo sospechoso entrando y saliendo de una caseta utilizada presuntamente como punto de venta de droga en Son Banya. Al percatarse de la presencia policial, el hombre reaccionó de forma nerviosa, se introdujo en un vehículo y emprendió la huida a gran velocidad por el interior del poblado.

Durante la persecución, los policías comprobaron cómo el conductor lanzaba por la ventanilla un objeto de plástico antes de ser finalmente interceptado. Tras reducir al sospechoso y proceder a su arresto, los agentes recuperaron el objeto arrojado, descubriendo que se trataba de un táper que ocultaba una pistola, dos cargadores y un cañón envuelto en plástico.

Dentro del vehículo también localizaron más de 2.100 euros en efectivo, una cantidad que los investigadores consideran compatible con la actividad de menudeo de drogas en la zona. Además, en la explanada donde se produjeron los disparos y en el interior del turismo se hallaron diversos casquillos detonados.

La intervención policial continuó posteriormente con una inspección de la caseta desde la que el detenido había salido minutos antes de intentar escapar. En el interior, los agentes encontraron una catana, varias dosis de marihuana y cocaína preparadas presuntamente para su distribución, además de más de 240 euros en billetes fraccionados. En total, el dinero intervenido superaba los 2.300 euros.

Finalmente, Andrés C.S. fue detenido como presunto autor de delitos de tráfico de drogas, tenencia ilícita de armas y delito contra la seguridad vial, después de comprobarse nuevamente que conducía con el permiso retirado judicialmente.

Sin embargo, el nombre del arrestado ya era sobradamente conocido por las fuerzas de seguridad y por buena parte de la sociedad mallorquina debido a un trágico episodio ocurrido meses atrás. En octubre de 2025, Andrés C.S. protagonizó un brutal accidente mortal en Mercapalma que acabó con la vida de un joven de 31 años.

Según la investigación, el ahora detenido circulaba a más de 150 kilómetros por hora cuando tomó la rotonda de forma temeraria y terminó empotrándose violentamente contra otro vehículo que circulaba correctamente. El impacto fue devastador. Ambos coches salieron despedidos fuera de la vía y quedaron completamente destrozados.

Lejos de auxiliar a la víctima o esperar a los servicios de emergencia, el conductor huyó a pie del lugar dejando atrás una escena dramática. Días después terminó entregándose en el cuartel de San Fernando presionado por el avance de la investigación policial.

A pesar de la gravedad de los hechos y de los numerosos antecedentes penales que acumula, Andrés C.S. permaneció únicamente once días en prisión provisional. Tras abonar una fianza de 10.000 euros, abandonó el centro penitenciario a la espera de juicio.

Ahora, apenas unos meses después de aquel accidente mortal en Palma, vuelve a ser detenido en un nuevo episodio vinculado a las armas, la droga y la conducción ilegal. La reincidencia del sospechoso ha provocado una fuerte indignación entre vecinos y familiares de la víctima mortal de Mercapalma, que consideran incomprensible que una persona implicada en unos hechos tan graves pudiera encontrarse nuevamente al volante y presuntamente implicada en actividades delictivas.

La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas actuaciones policiales relacionadas con el entorno del detenido y el punto de venta de droga desmantelado en Son Banya.